Apple publie la bêta 2 de watchOS 10 pour les Apple Watch

Ensuite, rendez-vous dans l'app "Watch" sur iPhone, puis "Ma montre" > "Général" > "Mise à jour du logiciel" > "Mises à jour bêta" > "watchOS 10 Developer Beta". Revenez sur l'écran précédent et vous devriez voir apparaître "watchOS 10 beta".

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez d'abord lier votre identifiant Apple avec un compte développeur sur developer.apple.com . Veuillez noter que la version bêta de watchOS ne peut pas être supprimée ou annulée. Une fois dessus, il faudra attendre jusqu'à la version finale (ou renvoyer votre montre en Apple Store). Version de test oblige, des bugs et des problèmes de performances peuvent survenir à tout moment.

Lors de sa conférence WWDC 23 , Apple a dévoilé watchOS 10 et a publié la version bêta dans la foulée, permettant aux développeurs de la tester sur leur Apple Watch, comme iOS 17 avec l'iPhone. Les nouveautés principales de watchOS 10 sont les widgets , la limite de recharge optimisée , le mode isolement , les nouveaux cadrans et l'ajout d'une carte Apple Pay sans passer par l'iPhone.

Si vous souhaitez découvrir toutes les nouveautés de watchOS 10 avant tout le monde, il vous faut installer la bêta. Après une première version plutôt stable, voici la bêta 2 qui devrait améliorer l'ensemble, que ce soit au niveau de l'interface ou de l'autonomie. Les clients équipés d'un compte développeur et d'une Apple Watch 4 ou plus récente peuvent s'y essayer.

