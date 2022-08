Apple publie la bêta 5 de watchOS 9 pour Apple Watch

Rappelez-vous le 6 juin, Apple dévoilait les nouvelles versions des logiciels qui équipent ses produits les plus populaires dont watchOS 9 pour les Apple Watch. Lors du keynote de la WWDC 22, nous avons aussi eu droit à un aperçu des futurs versions iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16 et macOS 13 Ventura. Cette fois, la firme de Cupertino publie la cinquième bêta de watchOS 9, une bonne nouvelle pour les développeurs qui ont subi des problèmes de performances et une baisse d'autonomie.

Quelles nouveautés pour la bêta 5 de watchOS 9

Sans révolution, watchOS 9 est un bon cru avec plusieurs nouveautés sympathiques comme un suivi de la course à pied bien plus pointu, 4 nouveaux cadrans, un historique de l'afib, le suivi des étapes du sommeil, ou encore les appels VOIP pour les apps tierces. La bêta 3 avait ajouté une fonction de recalibrage des Apple Watch 4 et Apple Watch 5, la bêta 4 n'avait rien modifié (en apparence).



Voici les nouveautés que l'on a découvertes dans watchOS 9 bêta 5 :

Comment installer watchOS 9 ?

Comme d'habitude, afin d'installer la nouvelle bêta du système d'exploitation des montres Apple, les développeurs peuvent se rendre sur leur iPhone dans :

L'application "Watch"

Général

Mise à jour logicielle

Ils pourront télécharger et installer la nouvelle version, si tant est qu'ils aient installé profil d'approvisionnement sur leur iPhone depuis le Dev Center d'Apple. Les autres peuvent enfin se rabattre sur le programme de bêta test public d'Apple.



Quelle est la meilleure nouveauté de watchOS 9 d'après vous ?