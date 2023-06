watchOS 10 apporte la limite de recharge optimisée aux Apple Watch normales

watchOS 10 propose une extension de la fonctionnalité de la charge optimisée à davantage de modèles d'Apple Watch.



Avec l'introduction de watchOS 9 sur l'Apple Watch Ultra, Apple a introduit la fonctionnalité de "limite de charge optimisée" de la batterie. Cette fonctionnalité utilise l'apprentissage automatique intégré à l'appareil pour analyser votre utilisation quotidienne et déterminer une limite de charge maximale dynamique pour votre montre.

Une option pour la durée de vie

Maintenant, avec watchOS 10, cette fonctionnalité sera étendue à d'autres modèles d'Apple Watch, y compris l'Apple Watch SE, la Series 6, la Series 7 et la Series 8. Les nouveaux modèles qui sortiront plus tard cette année, dont l'Apple Watch 9, en même temps que la version finale de watchOS 10, devraient également prendre en charge cette fonctionnalité.

La charge optimisée de la batterie, qui existe aussi sur l'iPhone, vise à retarder le chargement complet de la batterie jusqu'à ce que votre montre s'attende à ce que vous en ayez besoin, afin de réduire la dégradation de la batterie sur la durée. La fonction de "Limite de charge optimisée" complète cette approche en prédisant l'autonomie dont vous êtes susceptible d'avoir besoin pour une journée donnée et en ne chargeant la batterie qu'à un niveau suffisant pour répondre à vos besoins prévus, dixit Apple.



Ainsi, certains jours, votre Apple Watch peut être chargée à 100 %, tandis que d'autres jours, elle sera chargée à un niveau inférieur, comme 80 % ou 90 %. Cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être activée uniquement dans les endroits où vous passez beaucoup de temps, tels que votre domicile ou votre lieu de travail. Elle tient compte du fait que les endroits moins fréquentés peuvent avoir des impacts imprévisibles sur votre utilisation de la montre et vos habitudes de charge.



Vous avez également la possibilité d'annuler manuellement une limite de charge optimisée planifiée en appuyant sur l'icône de charge lorsqu'elle est connectée au chargeur et en sélectionnant l'option "Recharge complète maintenant". Cette flexibilité vous permet de contrôler la charge de votre Apple Watch en cas de besoin inhabituel.