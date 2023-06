Le mode isolement s'étend à l'Apple Watch grâce à watchOS 10

Dans un communiqué de presse publié la semaine dernière, Apple a indiqué qu'elle étendait les protections du mode isolement pour englober "des paramètres par défaut de connectivité sans fil plus sûrs, la gestion des médias, les paramètres par défaut de partage des médias, le sandboxing et les optimisations de la sécurité du réseau".

À partir d'iOS 17 et de watchOS 10 , l'activation du mode isolement sur un iPhone active également ce dernier sur une Apple Watch couplée. Selon Apple , le mode isolement offre un niveau de sécurité "extrême", avec des limitations strictes sur les applications, les sites web et les fonctionnalités.

Avec iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura l'année dernière, Apple a introduit le Mode Isolement (appelé "Lockdown" en anglais), un paramètre de sécurité optionnel conçu pour protéger le "très petit nombre" d'utilisateurs susceptibles d'être exposés à des "cyberattaques ciblées" de la part d'entreprises développant des logiciels espions parrainés par l'État, tels que les journalistes, les activistes et les employés du gouvernement.

