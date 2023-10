Apple publie la 2e bêta pour iOS 17.1, tvOS 17.1, watchOS 10.1 et macOS 14.1

Apple lance ce soir la deuxième bêta d'iOS 17.1 pour les iPhone et d'iPadOS 17.1 pour les iPad auprès des développeurs. Dans le même temps, d'autres mises à jour bêta ont été proposées pour d'autres produits Apple, comme la bêta 2 de macOS Sonoma 14.1 pour Mac, watchOS 10.1 pour Apple Watch ou encore tvOS 17.1 pour l'Apple TV.

iOS 17.1 / iPadOS 17.1

Nous ne savons pas encore ce que contient la deuxième bêta d'iOS 17.1, mais plusieurs fonctionnalités d'iOS 17 n'ont pas été incluses dans la version finale, comme l'application Journal, les listes de lecture collaboratives d'Apple Music, une option permettant de poursuivre les transferts AirDrop sur Internet, la possibilité d'utiliser des autocollants comme réaction dans l'application Messages, etc.



Apple a déclaré que toutes ces fonctionnalités seraient intégrées à une prochaine mise à jour, et qu'il est donc probable que certaines soient intégrées à la mise à jour iOS 17.1.

Nouveauté iOS 17.1. bêta 2

En cours de rédaction... On met à jour l'article dès qu'on en sait plus.

macOS 14.1 Sonoma

Plusieurs fonctionnalités annoncées lors de la WWDC 23 en juin n'ont pas été intégrées à la version finale de macOS Sonoma. Les ajouts que nous attendons sont les widgets musicaux interactifs, les améliorations d'iCloud Sync, l'option d'utilisation des autocollants dans Messages, la détection intelligente des formes et le remplissage automatique amélioré pour les documents et formulaires PDF, une option pour compléter les mots en appuyant sur la barre d'espace, des listes de lecture collaboratives dans l'application Musique, et une liste de lecture des chansons préférées.



Si vous êtes développeurs, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la deuxième bêta de macOS 14.1.

WatchOS 10.1

Du côté de l’Apple Watch, à partir de la Series 4 jusqu'à la Series 9 / Ultra 2, les développeurs ont le droit à la bêta 2 de watchOS 10.1.



Pour installer la mise à jour watchOS 10, les développeurs devront ouvrir l'application Apple Watch sur l'iPhone appairé, se rendre dans la section "Mise à jour logicielle" sous "Général" dans Réglages, et activer la bêta développeur watchOS 10. Un identifiant Apple lié à un compte développeur est nécessaire.



Pour installer le logiciel, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.

Nouveauté de la bêta 2

La fonctionnalité Apple Watch Series 9 Double Tap est désormais disponible

Rappel des nouveautés de la précédente bêta

NameDrop est maintenant disponible sur l'Apple Watch avec watchOS 10.1 d'aujourd'hui

tvOS 17.1

Enfin, tvOS 17.1 passe également à la bêta 2. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la mise à jour tvOS en s'inscrivant à la version bêta via l'application Réglages de l'Apple TV.



Les mises à jour de tvOS sont souvent mineures par rapport aux autres mises à jour de systèmes d'exploitation, et se concentrent principalement sur les corrections de bogues et les petites améliorations plutôt que sur des changements notables vers l'extérieur. On ne sait pas encore ce que contient tvOS 17.1 par rapport à tvOS 17.