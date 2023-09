Apple publie tvOS 17 en version finale avec plusieurs nouveautés

Comme annoncé lors du keynote Apple nommé "Wonderlust", Apple a publié la version finale de tvOS 17. Après 9 bêtas, le système d'exploitation des Apple TV HD et Apple TV 4K est enfin disponible auprès des clients. TvOS 17 est une mise à jour majeure du système d'exploitation de l'Apple TV qui prend en charge FaceTime et la vidéoconférence, entre autres améliorations. Le numéro de build est 21J354, comme la version RC publiée la semaine passée.

Installer la mise à jour tvOS 17

Comme à chaque mise à jour majeure, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de ses appareils, sauf que l'Apple TV le fait d'elle-même via votre profile Apple. En cas de restauration, vous retrouverez vos applications, mais les logins et mot de passes seront à retaper.



Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans l'application Réglages > Système > Mises à jour de logiciels, puis sélectionnez "Mettre à jour les logiciels".



Les Apple TV HD et 4K (les trois modèles) sont compatibles avec tvOS 17.

Les nouveautés de tvOS 17

Le centre de contrôle

Un tout nouveau centre de contrôle fait son apparition dans tvOS 17. Vous remarquerez tout de suite qu'il y a de nouveaux onglets en haut. Ceux-ci vous permettent de modifier rapidement certaines fonctionnalités clés du système d'exploitation. Par exemple, il est beaucoup plus facile qu'auparavant de changer de périphérique Bluetooth. Il y a également un gros bouton d'alimentation, un moyen d'activer rapidement la fonction Ne pas déranger, etc. Vous pouvez également accéder rapidement à l'onglet Home, qui vous permet de contrôler vos différents appareils Homekit et de voir les flux en direct de toutes les caméras de sécurité.

Les profils

Le changement de profil est plus rapide que jamais. Il vous suffit de réveiller l'Apple TV à l'aide de l'application de télécommande du centre de contrôle de votre iPhone. Vous accéderez alors immédiatement au profil approprié. Chacun conserve ainsi ses préférences.

FaceTime

Passer des appels vidéos depuis son canapé est enfin possible, grâce à l'introduction d'une application FaceTime officielle pour les boîtiers de streaming Apple TV. Cette nouvelle application vous permet de passer des appels directement depuis l'Apple TV ou en transférant un appel de votre iPhone ou iPad vers l'Apple TV.



Bien évidemment, l'Apple TV n'a pas de caméra. Pour contourner ce problème, Apple utilisera les caméras et les microphones de votre iPhone ou iPad à l'aide de la même fonction Continuité introduite précédemment pour les ordinateurs portables d'Apple.

Apple Music Sing

La mise à jour tvOS 17 propose également Apple Music Sing. Si vous détenez un abonnement au populaire service de streaming, vous pourrez avoir la musique, les paroles en temps réel et en arrière-plan l'image de vous devant la TV en train de chanter. C'est un détail, mais ça peut faire toute la différence lors des soirées karaoké entre amis le samedi soir !

Recherche de télécommande Siri avec l'iPhone

Si vous perdez souvent votre télécommande, voilà une belle nouveauté. Pour les propriétaires d'Apple TV, il existe désormais un moyen officiel et intégré de retrouver la télécommande manquante : le Siri Remote Finder.



Cette mise à jour fonctionne avec n'importe quelle télécommande Siri de deuxième génération. Il suffit de lancer la télécommande Apple TV dans le centre de contrôle de votre iPhone.

Amélioration des dialogues

Lorsque vous regardez un film, il arrive que les bruits de fond vous empêchent d'entendre ce que les gens disent. Au lieu d'augmenter le volume dans les moments où les dialogues sont intenses, Apple propose une meilleure solution.

Le nouveau "Dialogue Enhancer" d'Apple sépare les dialogues des effets sonores, de la musique et des autres bruits et les fait passer dans le canal central afin de vous aider à mieux les entendre. Mais il y a un hic. Vous aurez besoin d'un HomePod de deuxième génération, car il ne fonctionnera pas avec n'importe quel téléviseur ou barre de son.

Nouveaux économiseurs d'écran et autres améliorations

Voici les autres nouvelles fonctionnalités de tvOS 17 :