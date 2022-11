L'Apple Watch occupe plus de 50% du marché des montres connectées en 2022

Année après année, la tendance se confirme en faveur d'Apple sur le marché des montres connectées. La fameuse Apple Watch qui est aujourd'hui au poignet de centaines de millions de personnes à travers le monde ne cesse de séduire toujours plus de consommateurs. Le succès est tellement impressionnant, qu'une montre connectée sur deux qui est vendue chaque jour est une Apple Watch !

Apple se positionne en leader

Après les excellentes performances de l'iPhone en octobre, un nouveau rapport de Counterpoint Research met en avant cette fois-ci les ventes de l'Apple Watch au cours du troisième trimestre de 2022. En effet, depuis le lancement de sa montre connectée, Apple domine très largement ce marché, l'entreprise arrive à occuper la première place avec une grande avance comparée à ses concurrents. Si certains fabricants ont compris qu'il était indispensable de brader les prix de leurs smartwatch pour faire face à Apple, cette stratégie commerciale s'essouffle et les effets positifs sont limités.



Selon le rapport, Apple occupe une part de marché de 50,6% sur le T3 2022, loin derrière, on retrouve Samsung avec seulement 22,3% et Amazfit avec 7,1%. Les marques concurrentes qui proposent pourtant des montres performantes avec des fonctionnalités santé parfois plus complètes que la dernière génération d'Apple Watch n'arrivent pas à trouver de solution pour neutraliser le phénomène "Apple" sur ce marché !

Apple Watch Series 8 et la Galaxy Watch 5 de Samsung

Counterpoint explique que malgré l'inflation, la puissance d'Apple fait toute la différence sur ce marché assez compliqué. Certains pays dans le monde ont considérablement augmenté les ventes de smartwatch ce qui a été bénéfique pour Apple, mais aussi les autres acteurs majeurs du secteur :

Malgré l'inflation et les crises géopolitiques qui se sont poursuivies depuis le début de cette année, les expéditions du marché mondial des montres intelligentes ont augmenté de 30 % en glissement annuel au troisième trimestre 2022. Au cours du trimestre, le marché indien a grimpé de 171% par an pour devenir le plus grand marché de montres intelligentes au monde. D'autres marchés ont également augmenté depuis le monde entier, à l'exception de la Chine et de l'Europe.

L'Apple Watch Series 8 figure parmi les modèles d'Apple Watch les plus vendus, la dernière génération qui n'apporte pourtant pas de grandes nouveautés comparées à la Series 7 arrive à convaincre énormément de consommateurs, malgré les rares promotions autour des différents modèles. Environ 56% des Apple Watch expédiés sur ce trimestre étaient des Series 8. Pour Apple, le pari est accompli, car l'entreprise a réussi à inciter les clients à viser directement la dernière génération de sa montre connectée, celle où il y a les meilleures marges de bénéfices.

Le classement sur le T3 2022

Voici le top 5 des entreprises qui ont vendu le plus de montres connectées entre juillet et septembre 2022 :

Apple (50,6% de part de marché) Samsung (22,3% de part de marché) Amazfit (7,1% de part de marché) Huawei (6,4% de part de marché) Garmin (4,5% de part de marché)

Il sera intéressant d'observer le quatrième trimestre de 2022, c'est celui où on retrouve les fêtes de fin d'année, la bataille est en général spectaculaire à coup de promotions et de nouveaux modèles. La firme de Cupertino va-t-elle réussir à conserver ses 50% ?

