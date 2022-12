ENGO 2 : des lunettes de sport connectées et reliées à l'Apple Watch

NGO 2 est une nouvelle paire de lunettes connectées dédiée aux sportifs et fabriquée par une société française. Elles permettent d'avoir les informations importantes à tout moment devant les yeux sans avoir besoin de prendre un appareil dans les mains.

ENGO 2 : les données sportives ne quittent pas vos yeux

La société française MicroOLED s'apprête à mettre en vente la deuxième version de ses lunettes de sport connectées. Baptisées ENGO 2, elles permettent à tous les sportifs professionnels comme amateurs d'avoir un affichage tête haute durant la réalisation de celui-ci.



Caractéristiques des ENGO 2 :

Un poids plume de 36 g

Affichage tête haute avec contrôle gestuel

Une bonne autonomie de 12 h sur une seule charge

Résistant à l'eau et à la transpiration

Possible de relier à l'Apple Watch

Design noir ou blanc

330 €

ENGO 2 x Apple Watch

Le gros plus de ces lunettes, c'est qu'elles sont compatibles avec l'Apple Watch. Grâce à la technologie et à l'application ActiveLook, il est possible de sélectionner les infos importantes sur la montre connectée pour les afficher directement devant nos yeux via les lunettes. Cela fonctionne également avec l'iPhone.



Si le produit vous intéresse, sachez qu'il sera disponible d'ici quelques heures/jours. N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour découvrir toutes ses caractéristiques et possibilités. 330 € sont nécessaires pour s'offrir les ENGO 2.

Télécharger l'app gratuite ActiveLook Sport Glasses