L'Apple Watch écrase littéralement ses concurrents sur le marché des montres connectées

En commercialisant l'Apple Watch, Apple a fait face à un défi de taille : convaincre les gens d'abandonner leur traditionnelle montre pour une montre connectée. Après presque 10 ans d'existence, le succès de l'Apple Watch est impressionnant et l'est encore plus quand on sait qu'elle est limitée à la connexion avec un iPhone et n'est pas conçue pour les utilisateurs de smartphones sous Android ! Un récent rapport du cabinet Canalys montre à quel point la part de marché de la montre connectée d'Apple est démesurée face à ses concurrents.

L'Apple Watch, la montre la plus vendue dans le monde

Certains produits Apple dominent très largement certains marchés, c'est le cas avec l'iPad qui est devant ses concurrents ou encore avec... l'Apple Watch. La célèbre montre connectée d'Apple est première sur le marché mondial depuis plusieurs années consécutives, une tendance qui commence à agacer sérieusement la concurrence qui enchaîne les promotions afin d'écouler les stocks plus facilement.



Un rapport mis en ligne récemment s'est intéressé aux ventes du second trimestre de 2024, on ne parle pas ici des ventes des États-Unis ni de la France, mais bien des ventes mondiales, il n'y a pas mieux pour prendre la "température" sur la popularité d'un produit en particulier. Il s'est avéré que l'Apple Watch possède une part de marché de 49%, une statistique absolument énorme !

Loin derrière Apple, on retrouve Samsung et ses Galaxy Watch qui rencontrent de grosses difficultés à se vendre, puisque la firme sud-coréenne obtient seulement 15% de part de marché. Dans la logique, Samsung devrait être nettement plus agressif face à Apple sur ce marché, car l'entreprise fait aussi en sorte que les millions de personnes qui achètent un smartphone Galaxy complètent leur commande avec une Galaxy Watch ! Mais visiblement, Samsung n'arrive pas à convaincre comme Apple le fait avec son Apple Watch.



En troisième position, on retrouve Garmin avec 11%, Huawei avec 7% et en dernière position Google avec seulement 4%. Autant dire que c'est tout le secteur qui souffre de la domination de l'Apple Watch ! Malheureusement pour les concurrents d'Apple, cette tendance en faveur de l'Apple Watch risque de continuer à être douloureuse pour cette fin d'année. La firme de Cupertino s'apprête à annoncer l'Apple Watch Series 10, l'Apple Watch Ultra 3 et également l'Apple Watch SE 3 au cours de son événement planifié pour le 9 septembre prochain.

Comment s'y prennent les concurrents pour garder la tête hors de l'eau ?

Pas facile de s'imposer sur le marché des montres connectées où les consommateurs ne veulent qu'une chose : une Apple Watch. Heureusement, Samsung, Google ou encore Garmin ne sont pas près de baisser les bras. Alors que les nouvelles Apple Watch arrivent le mois prochain, Samsung et Google se préparent à lancer plusieurs fonctionnalités à base d'intelligence artificielle sur leurs montres connectées. La stratégie, on la connait déjà, les deux entreprises vont mettre le paquet sur les campagnes marketing afin de mettre en avant ces innovations. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sera un avantage face à l'Apple Watch qui ne bénéficiera pas d'Apple Intelligence qui est exclusivement réservé aux iPhone, iPad et Mac.



Du côté de Garmin, le principal concurrent de l'Apple Watch Ultra, la marque devrait continuer à promouvoir son avantage principal : l'autonomie de ses montres. C'est l'un des points forts qui distingue Garmin sur un marché où l'endurance des batteries devient un critère de plus en plus décisif pour les consommateurs, en particulier pour les utilisateurs adeptes d'activités de plein air ou de sports de longue durée.

Source