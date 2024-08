Apple Watch SE 3 : le pari du plastique pour viser les plus jeunes

La prochaine Apple Watch SE pourrait bien troquer son boîtier en aluminium contre du plastique. Un changement de matériau radical qui ne serait pas seulement esthétique, mais aussi stratégique pour Apple. L'objectif : rendre sa montre connectée plus abordable et attractive pour un public jeune, en proposant des couleurs vives et un prix en baisse.

Un virage stratégique pour Apple

Avec ce nouveau matériau, Apple pourrait proposer l'Apple Watch SE 3 dans une plus large gamme de couleurs vives et ludiques. De quoi trancher avec les teintes sobres habituelles (noir, argent, or...) et donner un côté plus fun et moins "premium" à la montre. Cela permettrait de mieux différencier la gamme SE des modèles haut de gamme Series qui conserveraient des boîtiers en aluminium ou acier. Et surtout de baisser les coûts de production pour rendre l'Apple Watch SE encore plus abordable.

Mark Gurman pense qu'Apple pourrait ainsi positionner sa montre comme une alternative aux smartphones pour les enfants et ados. Avec un prix inférieur aux 249$ de l'Apple Watch SE 2 actuelle (peut-être sous la barre des 200$), elle deviendrait plus accessible pour ce public.

Le plastique, un bon choix pour les enfants ?

Au-delà du prix, un boîtier en plastique pourrait effectivement avoir des avantages pour de jeunes utilisateurs :

Plus de résistance aux chocs et rayures lors d'activités sportives

Un poids plus léger et un confort amélioré au poignet

Des couleurs plus fun et un look plus "Swatch" que "Rolex"

Bien sûr, il faudra voir si les parents seront prêts à offrir une Apple Watch à leurs enfants plutôt qu'une montre connectée spécialisée type Xplora. Le prix restera sans doute un frein majeur.

Mais avec son app Forme, ses challenges et son côté ludique, l'Apple Watch a de sérieux atouts pour plaire aux enfants — et à leurs parents. Si Apple arrive à trouver le bon positionnement, elle pourrait bien réussir son pari et conquérir un nouveau public avec cette Apple Watch SE 3. Cependant, il faudrait peut-être agrémenter WatchOS de fonctionnalités dédiées aux enfants : jeux, activités douces, limitation de temps d'écran...



Apple cherche à faire entrer des utilisateurs de plus en plus jeunes dans son écosystème pour les rendre captifs. En effet, une personne ayant eu une Apple Watch étant enfant a plus de chances de rester un client de la Pomme en étant adulte. De plus, avec le partage familial et le contrôle des parents, il est fort possible qu'une Apple Watch destinée aux plus jeunes connaisse un certain succès, surtout si elle est moins chère.