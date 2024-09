L'Apple Watch SE 3 en plastique en verrait de toutes les couleurs

Depuis quelques semaines, la rumeur veut qu'Apple teste un nouveau boîtier en "plastique rigide" pour la prochaine Apple Watch SE, de troisième génération. Initialement prévue pour l'événement de la semaine dernière, celui de l'iPhone 16 et de l'Apple Watch 10, sa sortie a été retardée de manière inattendue. Mais qu'apportera la nouvelle conception, en dehors d'une réduction des coûts de production.

L'évolution de l'Apple Watch SE

Apple a lancé la première Apple Watch SE en septembre 2020, aux côtés de l'Apple Watch Series 6. Vendue au prix de 329 €, elle comportait le même écran, un boîtier en aluminium et un dos en céramique que la Series 6, mais sans l'affichage always-on (toujours allumé), avec un processeur plus ancien, et sans électrocardiogramme. Malgré ces lacunes, la SE offrait un bon rapport qualité-prix, notamment face à l'Apple Watch Series 3, toujours vendue 249 € à l'époque.

En 2022, Apple a mis à jour la SE en abaissant son prix à 299 €. L'Apple Watch SE 2 était équipée de la même puce S8 que l'Apple Watch Series 8, mais a vu son dos en céramique remplacé par un matériau en plastique composite de nylon. Il manquait toujours l'ECG et l'affichage toujours activé, mais offrait un point d'entrée encore plus accessible.

Apple Watch SE 3 : Quelles nouveautés ?

Dans sa dernière lettre dominicale « Power On », Mark Gurman a confirmé que le passage à un boîtier en plastique rigide pour l'Apple Watch SE 3 est "de plus en plus probable". Plus facile à produire, ce type de boîtier aurait l'avantage de permettre une plus grande gamme de couleurs, rendant l'appareil plus attrayant pour un public plus jeune.

Attendue au départ aux côtés de la Series 10, la future SE serait toujours en cours de développement et pourrait être lancée l'année prochaine selon le journaliste américain. L'équipe de production d'Apple a rencontré des défis liés à la transition vers le plastique, ce qui explique une partie du délai supplémentaire.

Le prochain modèle SE devrait comporter un nouveau processeur, probablement une puce S9, offrant ainsi de meilleures performances. D'autres améliorations sont possibles, bien qu'il n'y ait aucune rumeur spécifique pour l'instant. L'ajout de la fonction ECG serait un atout bienvenu, car il s'agit d'une fonctionnalité pouvant sauver des vies et pourrait rendre la SE plus attrayante pour un public plus large. Depuis son introduction sur la Series 4, ce capteur doit être largement amorti.

Un prix plus accessible

Pour en revenir au boîtier en plastique, il ne fait aucun doute qu'il permettra de réduire drastiquement les coûts de fabrication pour Apple. Reste à savoir si la firme répercutera ce changement sur le prix final. La société peut baisser le prix de 30 à 50 € ou bien choisir d'ajouter des fonctionnalités comme l'ECG.



Dans les deux cas, l'Apple Watch SE 3 sera un best-seller, à moins que l'entreprise américaine ne soigne que sa marge...