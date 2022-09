Apple présente l'Apple Watch SE 2, découvrez les nouveautés et le tarif

Surprise générale, alors qu'on s'attendait à l'annonce de deux Apple Watch (Series 8 et Ultra), Apple a créé la surprise en annonçant une autre Apple Watch, le renouvellement de la gamme "SE", les modèles d'entrée de gamme qui rencontrent énormément de succès depuis leur commercialisation.

Voici l'Apple Watch SE 2

Apple a profité de son rendez-vous de la rentrée pour annoncer une nouvelle Apple Watch SE, il s'agit de la seconde génération depuis la création de la gamme. Au programme, quelques améliorations pour apporter plus d'arguments à cette Apple Watch au tarif plus accessible !

Les nouveautés

Apple ajoute la détection de chute , déjà disponible dans les versions classiques de l'Apple Watch, cette fonctionnalité n'était pas encore disponible sur l'Apple Watch SE. Désormais, votre Apple Watch sera capable de détecter une chute, de vous demander si vous allez bien et d'appeler les urgences si vous ne répondez pas aux sollicitations sur l'écran.

. Si votre Apple Watch détecte que vous avez eu un accident dans votre véhicule, la montre connectée vous demandera immédiatement si vous êtes conscient. Si vous ne répondez pas, un appel vers les services d'urgence sera immédiatement émis, le secouriste aura la voix de Siri lui transmettant plusieurs informations comme le fait que vous soyez inconscient et votre position géographique pour permettre une intervention. La puce S8 , une montre connectée n'a pas besoin de la puissance d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, toutefois l'Apple Watch a besoin de vous suivre pendant vos activités sportives, d'apporter une fluidité dans les applications... Tout cela nécessite un processeur un minimum performant. L'Apple Watch SE 2 sera équipé de la puce S8 qui est décrite comme 20% plus rapide que la S7.

Suivi du sommeil

Un écran plus lumineux

Plusieurs nouveaux cadrans seront préinstallés sur l'Apple Watch SE 2

Du côté des fonctionnalités qui manquent, on pense par exemple à certains atouts côté santé, c'est le cas de l'ECG, de la mesure du taux d'oxygène dans le sang ou encore le capteur de température qui est disponible dans l'Apple Watch Series 8 et Ultra. Évidemment, Apple se limite au strict minimum avec l'Apple Watch SE 2, l'objectif est aussi de vous inciter à dépenser plus dans un modèle supérieur.

Prix et date de lancement

Les Apple Watch Series 8 seront proposés à partir de 249$ (soit une baisse de 30$) pour la version GPS et 299$ pour la version GPS + cellulaire, on remarque que l'entreprise n'a pas augmenté les prix comme on pouvait le craindre en pleine période d'inflation.



En ce qui concerne la date de lancement, la précommande débute ce soir et les premières livraisons ainsi que la disponibilité en Apple Store et chez les revendeurs auront lieu le 16 septembre.