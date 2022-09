Les lunettes ActiveLook affichent les données de l'Apple Watch en AR

Alors qu'Apple vient d'annoncer ses nouvelles montres dont les Apple Watch 8 et Apple Watch Ultra, les sportifs les plus exigeants (et fortunés) peuvent se tourner vers la société MicroOLED et sa plateforme ActiveLook pour aller plus loin. En effet, les utilisateurs de la tocante d'Apple peuvent aujourd’hui suivre leurs données de course en AR, directement dans leur champ de vision.

Les lunettes ActiveLook en réalité augmentée

La société basée à Grenoble et Boston, spécialisée dans la conception et la fabrication de micro-écrans OLED, annonce aujourd'hui une première mondiale avec la disponibilité sur Apple Watch de sa plateforme ActiveLook de réalité augmentée légère (« Light AR »).

Avec l’application ActiveLook pour Apple Watch, les sportifs peuvent connecter leurs lunettes ActiveLook à leur montre en Bluetooth et composer jusqu’à 3 « tableaux de bord » de données temps réel. De quoi afficher le rythme cardiaque, l'allure et autre devant ses yeux. Certaines données ne sont évidemment disponible qu'avec WatchOS 9 : la longueur de foulée, le temps de contact au sol et l’oscillation verticale.

Ces données, affichées dans le champ de vision naturel du coureur, lui permettent de surveiller ses performances en direct, tout en maintenant sa concentration, la fluidité d’un mouvement naturel, et sans impacter sa mécanique de course. ActiveLook est une avancée majeure pour tous les athlètes d'endurance comme les marathoniens et les triathlètes qui s'appuient sur des mesures en temps réel de l’allure ou du rythme cardiaque pour atteindre et dépasser leurs objectifs. En cela, les lunettes ActiveLook sont LE partenaire de choix pour l’Apple Watch Ultra, tout juste annoncée par Apple.

La promesse des lunettes ActiveLook est de rendre les données de performance accessibles instantanément sans perturber l'effort de course.



Eric Marcellin-Dibon, PDG de MicroOLED, a déclaré :

L'intégration sur Apple Watch offre la meilleure expérience ActiveLook à ce jour : facilité de prise en main, l'utilisation ultra intuitive avec l'écran tactile de l'Apple Watch, contrôle de l’afficheur par le capteur de geste intégré aux lunettes ActiveLook. Notre équipe a réussi ici une très belle implémentation qui s’appuie sur tous les avantages et la valeur de la plate-forme ActiveLook de MicroOLED : légèreté, forte autonomie, design soigné, excellente luminosité et faible coût. On apporte aujourd’hui aux sportifs et compétiteurs un très bel outil d’entrainement.

Ce concurrent des futures Apple Glass est donc basée sur la technologie propriétaire ActiveLook qui associe un micro écran OLED à une plateforme de développement ouverte permettant le développement de nombreux nouveaux usages. L’application de sport ActiveLook 2.0 est disponible gratuitement dans l'App Store pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch et est, forcément, nécessaire pour remontrer les informations devant vous. Elle se connecte aux lunettes compatibles ActiveLook, actuellement proposées par les partenaires ENGO, Julbo ou Cosmo. Des kits de développement ActiveLook sont également disponibles pour les développeurs.



L‘application ActiveLook pour Apple Watch est disponible aujourd’hui sur l’App Store. Les nouvelles métriques d’analyse de course seront intégrées dans le courant du mois de septembre. Vous trouverez plus d'informations sur le site activelook.net, avec des prix allant de 329 € à 389 € chez les partenaires cités plus haut.

Télécharger l'app gratuite ActiveLook Sport Glasses