La nouvelle Apple Watch 9 apparaît dans la base de données Bluetooth

Apple a déposé cette semaine une demande d'homologation pour un sous-système de watchOS 2023 dans la base de données des produits Bluetooth. Si cela ne surprendra pas grand monde à un mois à peine du keynote de rentrée, cette inscription confirme que l'entreprise se prépare à lancer de nouveaux modèles d'Apple Watch en septembre, comme elle le fait chaque année. Et il y a à date qu'une seule variante, l'Apple Watch Series 9.

Seulement l'Apple Watch 9 avec l'iPhone 15 ?

Le document ne révèle aucun détail spécifique, pas même la version du Bluetooth qui sera supporté. Étant donné que les Apple Watch Series 8, Apple Watch SE et Apple Watch Ultra actuelles prennent en charge le Bluetooth 5.3, ce sera probablement la même chose pour le nouveau modèle.

Selon les rumeurs les plus crédibles, les nouveaux modèles d'Apple Watch de cette année comprendront la Series 9 et une Ultra 2. Pour autant, aucune trace d'une seconde montre dans les documents officiels du jour. La grande nouveauté serait la puce S9, un processeur enfin amélioré après trois années sans changement (sauf la dénomination S6, S7 puis S8) pour des performances plus rapides, et de nouvelles options de couleur sont également évoquées, notamment le rose pour la Series 9 et une finition titane noire pour l'Apple Watch Ultra 2. L'Apple Watch SE de troisième génération ne devrait pas être commercialisée avant septembre 2024.



Le reste serait identique aux modèles actuels, ce qui ferait de 2023 une année de transition. Les vraies améliorations sont attendues pour l'an prochain avec une Apple Watch X, comme nous le révélions en exclusivité, une montre au design plus fin, un nouveau système d'attache et potentiellement un nouvel écran microLED.

Date de sortie et prix

Apple devrait dévoiler l'Apple Watch Series 9 et la deuxième génération de l'Ultra sous watchOS 10, ainsi que la gamme d'iPhone 15, lors d'un keynote qui devrait avoir lieu le mardi 12 septembre. Apple n'a pas encore annoncé officiellement cet événement, mais elle devrait le faire d'ici à la fin du mois.