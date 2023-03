Apple Watch 9 de 2023 : quelles nouveautés ?

Quant aux autres modèles, l'Apple Watch Ultra étant un nouveau produit de la gamme, nous ne savons pas encore si elle sera mise à jour chaque année. Cela paraît peu probable, vu le prix élevé de l'appareil vendu normalement 999 €, sauf promotion comme la dernière à 779 € . Apple n'a jamais renouvelé l' Apple Watch SE d'une année sur l'autre, et rien ne permet d'affirmer qu'il y aura une mise à jour en 2023. La SE a été mise à jour en 2022, ce qui est peu probable.

Dernier point qui fait débat, le nom. Apple pourrait décider de passer directement à l'Apple Watch X pour fêter la dixième génération (la première montre en 2015 était l'Apple Watch 0, puis remplacer quelques mois plus tard par l'Apple Watch 1 et l'Apple Watch 2). Nous avions eu vent de cette possibilité en début d'année, ce qui pourrait faire sens avec la sortie de watchOS 10 qui succèdera à l'actuel watchOS 9.

Apple a ajouté le Bluetooth 5.3 à l'Apple Watch Ultra , et en 2023, il pourrait être étendu à la Series 9. Apple a d'ailleurs intégré la dernière norme de communication sans fil à l'iPad Pro M2 et au MacBook Pro M2 Pro / Max .

Toute mise à jour du processeur devrait également permettre d'optimiser l'autonomie de la batterie, même si nous ne comptons pas sur une révolution. Ou alors, Apple pourrait ajouter de nouveaux capteurs qui utiliseront ce surplus. Rappelons qu'il est enfin possible de doubler l'autonomie avec un réglage depuis watchOS 9 .

En 2022, Apple a concentré ses efforts de développement sur l'Apple Watch Ultra, ce qui a limité les nouvelles fonctionnalités pour l'Apple Watch Series 8 qui n'a reçu que la détection d'accident, les appels d'urgence par satellite ainsi qu'un capteur de température . Cette nouvelle année devrait être assez calme, Apple se concentrant sur son casque AR/VR ainsi que les prochaines grandes évolutions de ces produits, à savoir l'écran microLED sur Apple Watch pour 2024, l'écran OLED sur iPad et MacBook pour 2024 également, ainsi que l'iPhone 15.

Outre l'iPhone, l'Apple Watch est le seul produit qu'Apple s'efforce de mettre à jour chaque année. Depuis 2015, il y a toujours eu une nouvelle itération et cette année ne devrait pas faire exception. Une, puis deux, puis trois, la gamme est désormais constituée de trois montres avec l'Apple Watch SE, l'entrée de gamme, l'Apple Watch Series X, le milieu de gamme et l'Apple Watch Ultra, le haut de gamme. Mais alors, que peut-on attendre de l'Apple Watch 9 en septembre prochain ?

