Quelles nouveautés pour l'Apple Watch SE 3 ?

L'Apple Watch SE s'est imposée comme une option abordable dans l'écosystème des montres connectées d'Apple, offrant l'essentiel de l'expérience Apple Watch à un prix plus accessible. Alors que nous approchons de septembre 2025, date probable de son renouvellement, il est temps de faire le point sur ce que pourrait nous réserver cette troisième génération, son positionnement stratégique et même son avenir au sein de la gamme Apple.

Un nouveau nom pour un nouveau positionnement ?

La stratégie de nommage d'Apple évolue constamment, et il est tout à fait possible que l'Apple Watch SE 3 abandonne sa dénomination "SE" pour adopter simplement le nom "Apple Watch e", à l'image de l'iPhone 16e. Cette harmonisation des noms permettrait à Apple de clarifier sa gamme et de positionner plus distinctement ses produits d'entrée de gamme.

Ce changement de nom pourrait également signaler une évolution dans le positionnement du produit. Apple a tendance à faire monter en gamme ses produits les moins chers, comme nous l'avons vu avec l'iPhone SE qui a progressivement augmenté en prix et en fonctionnalités. Cette stratégie permettrait à Apple de justifier une légère hausse de prix tout en offrant une expérience plus premium que les générations précédentes. Actuellement proposée à 249€ en France, l'Apple Watch SE 2 pourrait laisser place à un modèle à environ 349€, offrant des améliorations significatives pour justifier cette augmentation.



Apple abandonne de plus en plus les produits entrée de gamme et la terminologie SE, et on ne serait pas surpris que l'Apple Watch en face également les frais.

Un design renouvelé inspiré de l'Apple Watch Series 7

L'un des changements les plus attendus concerne le design. Selon plusieurs sources, dont Mark Gurman de Bloomberg, l'Apple Watch SE 3 bénéficierait d'un "nouveau look". Plutôt que de conserver le design hérité de l'Apple Watch Series 4, la nouvelle génération pourrait adopter les lignes plus modernes de l'Apple Watch Series 7, avec des bordures plus fines et un écran plus grand.

Cette évolution serait logique car l'actuelle Apple Watch SE 2, qui hérite du design de la Series 4, commence à paraître datée face aux modèles plus récents. Les bordures plus fines et l'écran plus grand de la Series 7 offriraient une expérience visuelle nettement améliorée tout en conservant un prix contenu. D'évidence, le "nouveau" design plus fin de l'Apple Watch Series 10 resterait exclusif au haut de gamme pour quelques années encore.

Cependant, les rumeurs concernant un possible boîtier en plastique semblent avoir fait long feu. Initialement évoquée comme moyen de réduire les coûts, cette option aurait finalement été abandonnée, l'équipe de conception n'étant pas convaincue par son esthétique et les économies réalisées étant finalement marginales par rapport à l'aluminium.



On espère simplement qu'Apple apporte un peu de fun à son produit, en particulier par les couleurs. L'iPhone 16e a été très décevant de ce point de vue, avec comme seuls coloris le noir et le blanc. Un retour de la couleur RED serait vraiment appréciable !

Des fonctionnalités en hausse pour un positionnement premium

Pour justifier son nouveau positionnement et son éventuelle hausse de prix, l'Apple Watch SE 3 devrait intégrer certaines fonctionnalités jusqu'ici réservées aux modèles plus haut de gamme.

Écran Always-On : l'amélioration la plus attendue

L'absence d'écran Always-On (toujours allumé) est régulièrement citée comme le principal point faible de l'actuelle Apple Watch SE. Cette fonctionnalité, présente sur les modèles standard depuis la Series 5, permet de consulter l'heure et certaines informations sans avoir à lever le poignet ou à toucher l'écran.

Son intégration dans la prochaine génération serait un argument de vente majeur et justifierait à elle seule une partie de l'augmentation de prix. De plus, elle rendrait l'expérience utilisateur beaucoup plus fluide et intuitive. Il n'est plus acceptable de devoir lever son poignet pour lire l'heure ou une notification sur l'écran de la montre. Evidemment, le choix de l'écran Always-On se fera au détriment de sa luminosité et de ses angles de vision qui ne seront pas aussi bons que sur les meilleures Watches. On ne peut pas tout avoir.

Capteurs de santé améliorés

Si l'Apple Watch SE 2 offre déjà un suivi de la fréquence cardiaque et diverses fonctionnalités de fitness, elle fait l'impasse sur plusieurs capteurs présents dans les modèles plus chers :

Pas d'ECG

Pas de capteur d'oxygène sanguin

Pas de capteur de température

La nouvelle génération pourrait intégrer au moins l'une de ces fonctionnalités, probablement l'ECG, qui est désormais une technologie plus mature et moins coûteuse à produire. Cela permettrait à Apple de différencier plus clairement sa gamme tout en proposant une montre plus complète.



Apple devrait intégrer un capteur de fréquence cardiaque de 3e génération (contre 2e actuellement) et les notifications d'apnée du sommeil qui ne nécessitent pas de capteur supplémentaire mais juste de la puissance processeur.

Puce S11 et performances améliorées

L'Apple Watch SE 3 devrait logiquement intégrer une puce plus récente, probablement la S11 qui équipera également l'Apple Watch Series 11. Cette nouvelle puce offrirait des performances accrues, une meilleure efficacité énergétique et potentiellement de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, dans la lignée des développements récents d'Apple.



Des zones d'ombre demeurent comme la vitesse de charge, le geste de double tap et le capteur de profondeur. Apple devra faire attention à ne pas débloquer trop de fonctionnalités au risque de cannibaliser sa gamme. A choisir, on aimerait que la vitesse de charge soit améliorée car elle est affreusement lente actuellement (2 heures environ). En revanche, la puce UWB permettant de localiser ses objets (comme des AirTags) au centimètre près ne devrait pas être de la partie — on n'imagine que si c'est absent de l'iPhone 16e ce sera également le cas de l'Apple Watch entrée de gamme.

Stratégie et positionnement dans la gamme Apple

Apple semble avoir adopté un cycle de renouvellement de trois ans pour sa gamme SE, avec la première génération lancée en 2019 et la deuxième en 2022. Ce rythme plus lent que pour les modèles standard permet à Apple de mieux amortir ses coûts de développement et de production, tout en créant une attente plus forte pour chaque nouvelle génération.

Cette stratégie s'inscrit dans une logique plus large où Apple différencie clairement ses gammes de produits :

Apple Watch Series : renouvellement annuel avec innovations incrémentales

Apple Watch SE : renouvellement tous les trois ans avec des changements plus significatifs

Apple Watch Ultra : positionnement premium avec un cycle de renouvellement similaire à celui de la SE

En faisant monter en gamme l'Apple Watch SE, Apple s'expose à un risque de cannibalisation de ses modèles standard. Si la SE 3 offre un écran Always-On et certaines fonctionnalités de santé avancées, la différence avec l'Apple Watch Series standard pourrait sembler trop mince pour justifier l'écart de prix.

Pour éviter ce problème, Apple devra soigneusement équilibrer les fonctionnalités offertes. La Series 11 devra proposer des innovations significatives pour maintenir sa position premium, comme potentiellement la surveillance de la pression artérielle qui serait en développement.

L'avenir incertain de la gamme SE

Malgré les rumeurs concernant une Apple Watch SE 3, il n'est pas impossible qu'Apple décide finalement d'abandonner cette gamme. La stratégie de la marque évolue constamment, et plusieurs indices suggèrent qu'Apple pourrait repenser son approche des produits d'entrée de gamme. L'iPhone SE a vu son positionnement évoluer vers le milieu de gamme, et l'iPad d'entrée de gamme a récemment connu une refonte majeure avec une hausse de prix significative. Cette tendance à la montée en gamme pourrait également s'appliquer à l'Apple Watch.

Si Apple décide de conserver une offre d'entrée de gamme, elle pourrait simplement continuer à vendre d'anciennes générations de l'Apple Watch standard à prix réduit, comme elle le fait déjà pour certains modèles d'iPhone. L'entreprise l'a également fait avec l'Apple Watch Series 3 avant que la SE ne soit commercialisée.

Une évolution nécessaire

L'Apple Watch SE joue un rôle crucial dans la stratégie d'Apple, servant de porte d'entrée vers l'écosystème des montres connectées de la marque. Pour de nombreux utilisateurs, notamment les plus jeunes ou ceux qui découvrent les montres connectées, elle représente un compromis idéal entre fonctionnalités et prix. On le sait maintenant, pour beaucoup de clients l'Apple Watch SE a été le premier pas vers l'expérience Watch avant une éventuelle montée en gamme plusieurs années plus tard.

La troisième génération, qu'elle s'appelle SE 3 ou "e", devra évoluer pour rester pertinente face à une concurrence de plus en plus féroce. Un design modernisé, un écran Always-On et quelques fonctionnalités de santé supplémentaires semblent être le minimum requis pour justifier son existence et son prix.

Rendez-vous en septembre 2025, probablement le 9 ou 10, pour découvrir si Apple maintiendra cette gamme et quelle direction elle prendra. Une chose est sûre : dans un marché des montres connectées en constante évolution, Apple ne peut se permettre de rester immobile, même sur son segment d'entrée de gamme.