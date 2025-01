Test longue durée de l'Apple Watch Series 10 (5 mois)

L'Apple Watch Series 10 est sortie fin septembre 2024 et, depuis, nous avons eu l'opportunité de l'utiliser tous les jours. Testée sous toutes les coutures, la dernière montre connectée d'Apple renferme quelques surprises inattendues pour les clients les plus exigeants. Voyons si vous devez craquer pour la dernière tocante du géant américain.

Une évolution mineure

Ca ne fait de secret pour personne, la dixième mouture de l'Apple Watch apporte (trop) peu de changements par rapport à la version précédente. Aucun nouveau capteur, même design global, fonctionnalités identiques... c'est à se demander pourquoi Apple s'entête à organiser une sortie annuelle. Lors du keynote du 9 septembre 2024, la déception a été d'autant plus grande que l'on s'attendait au même bond technologique qu'avec l'iPhone X ; la dixième itération d'un produit Apple est souvent une grande (r)évolution pour la gamme. Pourtant, pas d'Apple Watch X. Mais alors, est-ce que cette Apple Watch Series 10 est une mauvaise smartwatch pour autant ?

Une histoire de millimètres

La gros du marketing d'Apple s'est fait autour du design. L'Apple Watch Series 10 est plus fine d'un millimètre par rapport à la génération précédente. Si l'affirmation peut paraître ridicule, à l'usage on s'en rend vraiment compte et c'est une sacrée surprise. Un millimètre sur le centimètre habituel de la Watch, ça fait 10% de réduction. Ainsi, la montre est comme écrasée et est, de fait, plus élégante avec les courbures de l'écran qui ressortent mieux. Autre détail qui a de l'importante : l'Apple Watch Series 10 s'accroche moins aux vêtements et se glisse plus facilement sous les manches. Bizarrement, notre ressenti est que cette Apple Watch est plus solide et moins perméable aux rayures. Sa construction plus resserrée et compacte doit y participer, sans qu'on puisse l'expliquer avec certitude.



Si l'Apple Watch Series 10 s'est affinée, elle a aussi légèrement grandi, toujours d'un millimètre. Deux versions sont commercialisées : 42 et 46 mm. Encore une fois, il y a ce sentiment d'écrasement de la montre qui s'est non seulement affinée mais aussi rallongée. Ca ne change pas énormément le quotidien — moins que l'épaisseur — mais c'est notable et donne un effet encore plus premium.

Difficile à voir, mais c'est vraiment plus fin

Ecran incurvé

Apple a réussi à incurver l'écran complètement, ce qui rend l'affichage visible sous tous les angles, même les plus biscornus. C'est légèrement visible mais cette avancée n'est pas sans désavantage. Contrairement à ce qu'affirme la bande à Tim Cook, les bordures d'écran sont bien plus épaisses qu'avant. Apple a augmenté les contours de l'écran mais à diminué les bords en aluminium, ce qui a pour effet de rendre l'ensemble légèrement disgracieux. Quand on met une Series 9 et 10 côte à côte c'est très perturbant tant on a l'impression que la dernière est plus datée. Ce qui est d'autant plus frustrant quand on sait qu'Apple va diminuer ces bordures dans les années à suivre, et que l'entreprise se laisse juste une marge de manoeuvre pour ajouter des nouveautés artificielles.



En bref, un tweet explique parfaitement toute la situation autour des bordures d'écran de l'Apple Watch Series 10 :

Ok, j’ai l’explication, et j’ai fait un petit schéma (c’est une de coupe de l’écran).

L’écran d’une Apple Watch est composé de deux parties, la dalle, qui sert pour l’affichage (elle est souple) et la vitre, qui est la partie extérieure avec laquelle on interagit quand on utilise… https://t.co/1T7et5V4LQ pic.twitter.com/vzTQpeWemY — Clayton (@Clay_Rebirth) January 2, 2025

En outre, le design est une vraie réussite et il faut l'essayer pour l'adopter. Ce n'est pas pour autant une raison d'upgrade si vous détenez une version 8 ou 9, mais une fois qu'on a essayé la 10 il devient très difficile de revenir en arrière.

On prend la même et on recommence

Au rang des autres fonctionnalités, aucun changement majeur à l'horizon. Inutile de s'épancher là-dessus ; les capteurs sont les mêmes que les Watch précédentes et, de fait, l'usage identique. L'ajout timide du profondimètre hérité de l'Apple Watch Ultra n'y changera rien ; n'espérez pas de nouveauté ailleurs que le design. Cela n'en reste pas moins une montre tout à fait capable : activités sportives, paiement sans contact, contrôle de la musique... mais Apple n'a pas révolutionné le genre cette année. Ce qui fait la force de la tocante à la pomme reste évidemment le suivi de la santé (électrocardiogramme, température, oxymètre, fréquence cardiaque, sommeil, etc) et des principaux sports (via l'app Exercices).

Une amélioration est tout de même notable : la rapidité de charge. Les 0 à 80% en 30 minutes promis par Apple sont réels, et c'est extrêmement impressionnant. On peut recharger sa montre une dizaine de minutes et être parti pour la journée, et c'est un confort absolu. Tout cela grâce à un dos désormais en métal, meilleur conducteur d'énergie, contrairement au céramique jusqu'ici utilisé. Le fait est qu'Apple ne parvient pas à améliorer l'autonomie de sa montre, toujours bloquée à plus ou moins une journée, alors l'entreprise compense avec la technologie de recharge.



En vrac, certaines nouveautés sont mineures mais bienvenues. Le haut-parleur utilisable pour écouter des médias, la nouvelle couleur noir de jais, la finition en titane, la détection d'apnée du sommeil (également disponible sur la Series 9), le meilleur micro... autant de petits ajustement dans le sens de la qualité de vie, sans être absolument indispensables.



Dernier point, le processeur est le même. Bien qu'Apple nomme la puce "S10", il s'agit ni plus ni moins d'une S9 rebadgée. Même puissance, même durée de vie que l'Apple Watch Series 9 sur le papier.

Faut-il craquer pour l'Apple Watch Series 10 ?

La réponse dépendra de l'Apple Watch que vous possédez actuellement. Si vous n'avez pas d'Apple Watch, le choix sera toujours le même : commencez par la SE 2 pour savoir si l'expérience vous plaît. Inutile de se ruiner pour un produit qui pourrait finir au fond d'un tiroir, alors autant débuter avec la montre connectée d'Apple la moins onéreuse pour se faire la main. D'autant que les différences avec les modèles haut de gamme ne sont pas immenses, hormis les capteurs.



Si vous venez d'une Apple Watch Series 7 à 9, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Attendez un peu, et vous aurez dans un ou deux ans une Apple Watch avec des différences vraiment marquantes. L'Apple Watch n'est pas un produit que l'on renouvelle si souvent, et on peut aisément la garder cinq ou six ans sans aucun problème.



Pour les possesseurs d'une Apple Watch plus ancienne ou d'une SE, on ne saurait que vous conseiller d'opter pour la Series 10. Ne vous y méprenez pas : on vous conseille bel et bien une 10 plutôt qu'une 9 ou 8 légèrement moins chères. Si les fonctionnalités sont quasiment identiques, le design remanié et les petites améliorations font de la dernière itération la meilleure. Encore une fois, une Watch doit durer des années et il serait bête de ne pas choisir la dernière pour économiser quelques euros. Vous hésitez entre la 9 et la 10 ? Prenez la 10, à moins que la différence de prix soit énorme.



En résumé, pour un client Apple, on est face à un produit paradoxal. Si l'on déplore des changements trop mineurs pour être révolutionnaires, la multiplicité de ceux-ci en fait une Apple Watch véritablement nouvelle dans son approche. Ni renversante, ni dénuée d'intérêt, l'Apple Watch Series 10 est une itération sublimée de l'Apple Watch qui a de plus en plus de mal à se renouveler tant la formule d'Apple est parfaite. Comme avec l'iPhone, on est arrivé à un plafond qui rend les produits ennuyeux parce qu'ils sont déjà extrêmement efficaces. L'Apple Watch Series 10 est une excellente Watch que l'on vous conseille, en particulier avec les bons accessoires indispensables pour améliorer votre expérience.



Pour acheter rapidement :

