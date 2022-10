Comment voir sa température avec l'Apple Watch 8 / Ultra

Vous le savez certainement, la nouveauté principale des dernières Apple Watch 8 et Apple Watch Ultra est le capteur de température. Si la seconde tocante profite d'autres importantes comme un GPS double fréquence, un écran plus grand et une batterie plus endurante, la première mise beaucoup sur la prise de la température corporelle pour aider les femmes à suivre leurs cycles menstruels et d'ovulation. Mais comment utiliser la montre en tant que thermomètre numérique ?

Une fonctionnalité réservée aux femmes

Les clients ayant décidé d'acheter une Apple Watch Series 8 (ou Ultra) sont souvent désarçonnés car aucune application n'est présente pour remplacer le traditionnel thermomètre. Contrairement à la fréquence cardiaque, à l'électrocardiogramme ou encore le taux d'oxygène dans le sang, la température n'a pas eu droit à son app dédiée. Les nouvelles montres connectées d'Apple intègrent bien un capteur de température, mais celui-ci est réservé au suivi du sommeil.



Portez la montre au moins 5 nuits

En effet, pour avoir des relevés de température réguliers, il faut porter la dernière montre Apple la nuit tout en activant le mode Sommeil (apparu sur l'Apple Watch 6). Cela permettra d'avoir des alertes en cas de variation anormale et ainsi savoir quand certains évènements arrivent. Avec le nouveau capteur, vous pouvez obtenir des informations utiles sur votre bien-être, améliorer les prédictions de règles et avoir des estimations d’ovulation rétrospectives.



Attention, avant d'avoir les premières remontées, Apple explique qu'il faut porter la montre au moins cinq nuits durant.

Les données sur la température au poignet sont disponibles après environ cinq nuits.

Si vous voulez tout de même consulter votre température, alors suivez le guide :

Ouvrez l'app Santé sur l'iPhone; Descendez à "Afficher toutes les données Santé"; Allez dans "Température au poignet"; Cliquez sur "Afficher toutes les données"; Choisissez alors une période.

Ce n'est clairement pas intuitif, cependant Apple a certainement pris cette décision pour éviter les critiques car, malgré deux capteurs inclus, les mesures ne servent finalement pas à avoir une valeur à l'instant "t", mais plutôt pour avoir une tendance par rapport à la mesure de référence. C'est probablement pour cela que les résultats n'apparaissent qu'au bout de 5 nuits.



Pour mémoire sur les nouvelles Apple Watch 8 et Apple Watch Ultra, le premier capteur est au contact de la peau, à l'arrière de la montre. Le second est sous l'écran. Et un algorithme qui a été développé pendant plusieurs années par les ingénieurs d'Apple réalise des prises toutes les cinq secondes afin de réaliser une moyenne, tout en excluant certaines données hors limite.



Qui a cherché l'app "Température" en vain parmi vous ?