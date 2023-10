L’Apple Watch Ultra 2 baisse un peu trop la luminosité au point de ne plus rien voir

L’Apple Watch Ultra 2 est disponible depuis plus de 2 semaines et les retours sont globalement positifs, mais tout n’est pas parfait selon plusieurs clients qui l’ont déjà acquis. Sur les forums d’entraide, beaucoup de personnes se plaignent que la luminosité baisse un peu trop au point de ne plus rien voir sur l’écran !

L’Apple Watch Ultra 2 rencontre un petit problème

Depuis la sortie de la dernière mise à jour watchOS 10, de nombreux utilisateurs de l’Apple Watch Ultra 2 se plaignent de problèmes de lisibilité. En effet, dans des conditions de faible luminosité, l’écran de la montre devient quasiment illisible. Cette situation est d’autant plus paradoxale que la nouvelle Ultra 2 est capable d’offrir une luminosité impressionnante allant jusqu’à 3 000 nits, tout en pouvant descendre à un minimum de 1 nit quand vous ne la regardez pas.



La cause probable de ce problème serait liée au capteur de lumière ambiante de la montre. Selon les témoignages recueillis sur des plateformes comme Reddit et les forums officiels d’Apple, c’est ce capteur qui, en essayant d’ajuster la luminosité en fonction de l’environnement, rendrait l’écran trop sombre.

Plus troublant encore, certains propriétaires de la première version de l’Apple Watch Ultra signalent également des difficultés similaires depuis la mise à jour. Cela laisse supposer que le souci pourrait ne pas être exclusivement lié à l’Ultra 2, mais à watchOS 10 lui-même.



L’autre problème remonté se passe lors du changement rapide d’un environnement lumineux à un environnement sombre. Dans de tels cas, la montre semble ne pas s’ajuster assez rapidement, rendant l’écran temporairement inutilisable. De plus, le mode Nuit de certains cadrans, comme le Wayfinder et l’Ultra Modular, applique un filtre rouge sur l’affichage, ce qui aggrave encore plus le problème de lisibilité.



Face à cette situation, de nombreux utilisateurs ont tenté d’ajuster manuellement la luminosité, mais sans succès. Les utilisateurs espèrent une mise à jour corrective dans les plus brefs délais afin de pouvoir profiter pleinement de l’Apple Watch Ultra 1 et 2, quelle que soit la luminosité ambiante.



