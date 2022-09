Comment fonctionne le capteur de température des Apple Watch 8 et Ultra

L'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra annoncés le 7 septembre dernier lors du keynote "Far Out" peuvent recueillir des données sur la température du corps pendant votre sommeil pour vous donner un aperçu de votre bien-être général. Mais comme l'a expliqué Apple, ce suivi permet aussi de surveiller les cycles des femmes et prédire le moment de l'ovulation. Avec la publication d'un document d'assistance, nous apprenons qu'il faut 5 nuits pour lancer le suivi et que les montres intelligentes sont dotées de deux capteurs de température.

À propos de la température du poignet

La température de votre poignet est une mesure liée à la température de votre corps prise par votre Apple Watch pendant que vous dormez. La température de votre corps fluctue naturellement et peut varier chaque nuit en fonction de votre régime alimentaire et de votre activité physique, de votre consommation d'alcool, de votre environnement de sommeil ou de facteurs physiologiques tels que les cycles menstruels et les maladies. Après environ 5 nuits, votre Apple Watch déterminera la température de base de votre poignet et recherchera les variations nocturnes de celle-ci.

Si vous utilisez le suivi du cycle, la température de votre poignet peut également être utilisée pour fournir des estimations rétrospectives de l'ovulation et améliorer les prévisions des règles.

Pré-requis :

Une Apple Watch Series 8 ou une Apple Watch Ultra.

Le sommeil doit être configuré avec l'option Suivi du sommeil avec Apple Watch activée.

Sleep Focus doit être activé pendant au moins 4 heures par nuit pendant environ 5 nuits.

Afficher les données de température

Sur votre iPhone, ouvrez l'application Santé.

Appuyez sur Parcourir, puis sur Mesures du corps.

Appuyez sur Température du poignet.

Pendant que votre ligne de base est établie, vous verrez "Besoin de plus de données" en haut de votre graphique. En dessous de votre graphique, vous trouverez le nombre de nuits restantes avant que vos données de température du poignet ne soient disponibles. Si vous passez à une nouvelle Apple Watch, il faut environ 5 nuits pour rétablir votre température de base.

Comment la température de votre poignet est mesurée

L'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra sont équipées de deux capteurs de température, l'un sur le verre arrière, près de votre peau, et l'autre juste sous l'écran. Pendant votre sommeil, l'Apple Watch prend la température de votre poignet toutes les cinq secondes. Cette conception améliore la précision en réduisant le biais de l'environnement extérieur.

Des algorithmes avancés utilisent ensuite ces données pour fournir un agrégat pour chaque nuit, que vous pouvez visualiser sous forme de variations relatives par rapport à votre température de référence établie dans l'application Santé.

Désactiver la prise de température

Sur votre iPhone, ouvrez l'application Watch.

Appuyez sur Confidentialité.

Désactivez Température au poignet.

Ce que vous devez savoir

La fonction de détection de la température n'est pas un appareil médical et n'est pas destinée à être utilisée pour un diagnostic ou un traitement médical, ou à toute autre fin médicale.

La fonction de détection de la température n'est pas un thermomètre et ne peut pas fournir des mesures de la température du poignet à la demande.

La fonction de détection de la température est conçue pour les utilisateurs âgés d'au moins 14 ans.

Les données de température du poignet peuvent également être influencées par certains facteurs physiologiques, environnementaux et liés au mode de vie.

Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que votre Apple Watch est parfaitement ajustée. Si elle est trop lâche, elle peut avoir un impact sur les données de température du poignet.

Pour aller plus, loin consultez nos articles sur le capteur d'oxygène et l'électrocardiogramme.