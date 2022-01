Finalement pas de capteur de température dans l'Apple Watch 8 ?

Il y a 7 heures

Apple Watch

Alban Martin

3



L'ajout d'un capteur de température corporelle à l'Apple Watch Series 8 semble de plus en plus improbable, si l'on en croit le très bien informé Mark Gurman, journaliste travaillant pour Bloomberg. En effet, Apple aurait (encore) repoussé l'intégration du thermomètre dans sa montre.

Pas de capteurs supplémentaires dans l'Apple Watch 8

Initialement, le capteur de température corporelle devait faire son apparition dans l'Apple Watch Series 7 de l'année dernière, mais à cause de difficulté d'approvisionnement, cela a été repoussé à jour 2022. C'est que nous disait notamment Ming-Chi Kuo qui annonçait il y a quelques mois que la détection la température corporelle serait une fonctionnalité de l'Apple Watch Series 8.

Un concept d'Apple Watch 7 avec un nouveau design vu en 2021



Toutefois, dans sa dernière newsletter "Power On", Gurman revient sur les rumeurs de capteurs de température corporelle, de pression artérielle et de glycémie pour l'Apple Watch :

Ne vous attendez pas à ce que l'un d'entre eux soit bientôt disponible.



La température corporelle figurait sur la feuille de route de cette année, mais les discussions à ce sujet ont ralenti récemment. Il faudra attendre au moins deux à trois ans pour la pression artérielle, et je ne serais pas surpris que la surveillance du glucose n'arrive que dans la seconde moitié de la décennie.



Une bien mauvaise nouvelle car une fonction de mesure de la température corporelle pour l'Apple Watch serait utile pour le suivi de la fertilité et du sommeil, et à l'avenir, elle pourrait également détecter si un utilisateur a de la fièvre.



Apple travaillerait également sur une méthode de surveillance non invasive de la glycémie à l'aide de capteurs optiques, ce qui pourrait offrir aux diabétiques un moyen de gérer leur maladie beaucoup plus facilement, puisqu'il ne serait pas nécessaire de se faire saigner.



Cet été, il a été révélé qu'Apple était le plus gros client de la start-up électronique britannique Rockley Photonics, qui développe des capteurs optiques non invasifs pour détecter plusieurs paramètres de santé liés au sang, notamment la pression artérielle, la glycémie et le taux d'alcoolémie.



Rockley a révélé que son principal client était Apple alors que la société se préparait à entrer en bourse à New York. Compte tenu de la croissance de Rockley Photonics et de l'ampleur du partenariat entre Apple et la société, il semble pratiquement inévitable que la technologie des capteurs de santé de la société soit intégrée à l'Apple Watch à un moment donné, mais visiblement pas cette année.



Si Apple n'ajoute aucun capteur à sa montre cette année encore, nul doute qu'elle prévoit au minimum un changement de design majeur, chose qu'on espérait avoir avec l'Apple Watch 7. Mais la pandémie a eu raison de cette idée...