La prise de température pourrait arriver sur les AirPods et les bracelets de l'Apple Watch

Outre son intégration très probable dans l'Apple Watch 8, le capteur de température corporelle pourrait également arriver dans les AirPods et même être ajouté à des bracelets en tissu pour l'Apple Watch. Un nouveau dépôt de brevet va en effet dans ce sens.

Un brevet intriguant sur un thermomètre numérique

Apple a déposé une demande de brevet pour un capteur de température corporelle qui pourrait être utilisé dans les futurs AirPods et les bracelets de montre en tissu.



Il semble que la prochaine Apple Watch 8 ne sera pas le seul appareil à être équipé de ce capteur. Nous attendons des AirPods dotés de fonctions de suivi de la santé depuis un moment, ce que semble corroborer ce brevet.



Si vous êtes intéressé par ce genre de nouveautés, vous pouvez commencer à économiser de l'argent. Apple dévoilera la gamme Apple Watch Series 8 le 7 septembre et les AirPods Pro 2 pourraient être annoncés en même temps que les nouveaux téléphones et montres.

Dessin de brevet d'Apple illustrant un AirPod avec un capteur de température corporelle.

© Apple / USPTO

Les AirPods seront-ils dotés d'un capteur de température ?

Le 25 août, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a publié une nouvelle demande de brevet d'Apple, intitulée "Packaging technologies for temperature sensing in health care products". Elle prévoit l'intégration d'un réseau de capteurs de température corporelle dans les AirPods, les bracelets de l'Apple Watch de la prochaine génération, etc.



Voici un extrait pertinent du dépôt :

Dans certains modes de réalisation, les boîtiers de capteurs de température sont configurés pour la détection tactile et comprennent un motif de capteur électriquement conducteur tel qu'un thermocouple ou un motif de détecteur de température à résistance. Dans certains modes de réalisation, les boîtiers de capteurs de température sont configurés pour une détection sans contact et comprennent un transducteur intégré.

Un boîtier comprendrait une couche de routage, une cavité dans la face inférieure, un transducteur monté dans la cavité et une puce montée sur la face supérieure. Cette puce devrait être en connexion électrique avec le transducteur pour que la solution fonctionne.

Et les bracelets d'Apple Watch en tissu, aussi !

Apple explique que son boîtier de capteurs pourrait être rigide ou flexible. Dans ce dernier cas, le dépôt de brevet explore l'intégration d'un réseau de capteurs de température dans un bracelet d'Apple Watch en tissu. Le brevet ne précise pas si les bracelets existants d'Apple pourraient accueillir ce capteur ou non.



Ainsi, un bracelet Apple Watch doté d'un capteur de température pourrait théoriquement apporter la fonctionnalité à l'Apple Watch Series 7 et aux modèles plus anciens qui ne disposent pas de ce capteur.



Vous n'aurez pas besoin d'attendre beaucoup plus longtemps pour savoir si la détection de la température corporelle fait partie des fonctionnalités des prochains AirPods Pro 2 ou AirPods 4. L'événement médiatique "Far out" d'Apple, au cours duquel seront dévoilés l'iPhone 14, l'Apple Watch Series 8 et, peut-être, les nouveaux AirPods, est prévu pour le mercredi 7 septembre à 19 h, heure de Paris.



Ce brevet particulier arrive juste après un autre brevet pour un projecteur infrarouge à pliage de lumière qui décrit essentiellement la conception du nouveau Face ID de l'iPhone 14 Pro.