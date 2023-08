Apple Watch Ultra 2 en titane noir le mois prochain

Les rumeurs disent qu'Apple prépare une Apple Watch Ultra 2 en titane noir. Voilà qui pourrait intéresser ceux qui ne sont pas fans du titane naturel, unique choix de la première génération.

Magnifique

L'Apple Watch Series 9 va avoir le droit à une nouvelle couleur rose et l'Apple Watch Ultra va passer au noir intense. ShrimpApplePro confirme que la 2ᵉ génération de l'Apple Watch Ultra, qui sera dévoilée dans un mois, va passer au titane noir.



Le leaker confirme la récente déclaration de Gurman sur ce sujet. Les clients auront donc le choix entre deux couleurs, à savoir le titane classique de la première génération ou le nouveau titane noir. Un choix qui devrait faire l'unanimité auprès des consommateurs.

L'Apple Watch Ultra 2 serait visiblement plus légère et surtout plus rapide grâce à sa nouvelle puce S9 qui s'annonce selon les rumeurs comme bien plus performante que la S8. Sans oublier watchOS 10 qui promet de vous faire redécouvrir la navigation façon Apple.



Dernier point important à rappeler, le prix. Actuellement vendue 999 €, prions pour que son prix ne grimpe pas à la rentrée. Pour rappel, l'iPhone 15 Pro serait plus onéreux que l'iPhone 14 Pro qui était lui-même plus cher que l'iPhone 13 Pro. Réponse dans le courant du mois de septembre.