Rumeur : l'Apple Watch Ultra 2 pourrait embarquer des pièces imprimées en 3D selon Kuo

Selon plusieurs indiscrétions, l'Apple Watch Ultra de seconde génération pourrait pointer le bout de son nez au cours de l'année prochaine. Des rumeurs nous apportent des indications précises à propos de cette future montre connectée : un écran plus grand ainsi qu'une technologie d'affichage OLED. D'après quelques informations récupérées par l'analyste Ming-Chi Kuo, l'Apple Watch Ultra 2 pourrait aussi embarquer... des pièces imprimées en 3D !

Une rumeur à prendre au sérieux

Dans un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, on apprend qu'Apple aurait eu des discussions avec ses partenaires de fabrication ainsi que ses fournisseurs pour intégrer dans la prochaine Apple Watch Ultra des pièces imprimées en 3D. Cette technique qu'exploiterait le géant californien n'aurait aucun impact sur la qualité de la montre connectée, il y aurait même des avantages considérables au niveau de la production.



Après plusieurs tests, Apple se serait rendu compte qu'ajouter des pièces imprimées en 3D dans l'Apple Watch Ultra 2 permettrait d'améliorer le temps de production et de réduire son coût. Résultat, plus d'Apple Watch Ultra 2 qui sortirait des usines et un coût de fabrication en baisse de quelques dollars.

Pièces imprimées en 3D : qu'est-ce qu'il faut savoir ?

Les pièces imprimées en 3D peuvent être réalisées dans une variété de matériaux, on pense par exemple à des plastiques, des métaux, des céramiques... Dans le cas des plans pour l'Apple Watch Ultra 2, ce seraient des pièces mécaniques en titane. On estime que dans certains cas, les pièces imprimées en 3D peuvent rivaliser avec celles fabriquées selon des méthodes traditionnelles, en termes de résistance, de durabilité et de fonctionnalité.



Toutefois, les pièces imprimées en 3D doivent faire l'objet de plus de tests et d'analyses que les pièces habituelles, elles peuvent parfois réagir d'une manière très différente ou même présenter des limites de résistance mécanique.



Qu'on se rassure, si Apple choisit des pièces imprimées en 3D pour son Apple Watch Ultra 2, on pourra avoir la certitude qu'il n'y aura aucune négligence sur la résistance et la qualité, surtout pour un produit qui figure comme le "haut de gamme" du segment Apple Watch.