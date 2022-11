En octobre, Apple est le grand vainqueur sur les ventes de smartphones dans le monde !

Comme il est toujours impossible de connaître les chiffres exacts des ventes mensuelles d'iPhone dans le monde (à cause d'Apple qui refuse de dévoiler ses ventes), il est intéressant de s'approcher des cabinets d'analyse qui surveillent de très près le marché des smartphones. Parmi les cabinets les plus fiables, on retrouve Counterpoint, un récent rapport révèle une bonne nouvelle concernant l'iPhone !

Apple est numéro 1 en octobre

Le succès de l'iPhone n'a jamais été aussi impressionnant qu'en 2022, Apple arrive de plus en plus à convaincre les utilisateurs de smartphones sous Android à passer à l'iPhone et les clients Apple à renouveler leur iPhone vers un modèle plus récent. Selon Counterpoint, le mois d'octobre a été phénoménal pour les ventes d'iPhone, Apple s'est même réservé le luxe de dépasser son plus gros concurrent sur le marché des smartphones : Samsung.



Dans les deux mois qui ont suivi ses débuts, la série d'iPhone 14 a généré un total de 26,09 millions d'appareils expédiés. Le nombre de ventes est comparable à celui de l'iPhone 13 en légèrement mieux. Avec 18,14 millions de ventes, la série haut de gamme iPhone Pro a représenté 70% des expéditions. Cette nouvelle doit être perçue sans grande surprise à l'Apple Park, car l'entreprise avait apporté la majorité des nouveautés sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, délaissant volontairement les iPhone 14 et iPhone 14 Plus qui ont été en manque d'arguments dès les premiers jours de commercialisation !

Seul Apple a vu ses ventes mensuelles évoluer en octobre, la quasi-totalité des concurrents ont connu de légères ou de fortes baisses de leurs ventes. En Chine, la firme de Cupertino a atteint une part de marché de 25%, un nouvel exploit qui a dû faire le bonheur des investisseurs qui observent attentivement les ventes d'iPhone en Chine.



Récapitulons... Apple est l'une des rares entreprises à afficher une croissance en octobre, la part de marché explose littéralement en Chine et ridiculise même les fabricants de smartphones locaux, les iPhone 14 se vendent à la perfection (et même mieux que les iPhone 13) et Apple passe devant Samsung Electronics sur le mois d'octobre en termes de part de marché mondial. On peut le dire : octobre 2022 a été extraordinaire pour l'iPhone dans le monde !



D'après le rapport de Counterpoint, l'iPhone 14 Pro Max a été le smartphone qui s'est le mieux vendu dans le monde, suivi de près par l'iPhone 14 Pro qui obtient la seconde place.

Une belle victoire pour Apple qui a réussi à marquer son empreinte dans les 105,68 millions d'unités de smartphones vendus sur la totalité du mois d'octobre 2022.



Est-ce que la tendance sera la même en novembre et décembre ? À voir... N'oublions pas qu'avec la crise qui a eu lieu à Foxconn, environ 6 millions d'iPhone Pro ne seront pas fabriqués pour les fêtes de fin d'année. Un énorme coup dur pour le géant californien qui va devoir augmenter le délai de livraison sur son Apple Store en ligne.