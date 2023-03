Apple domine le top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde en 2022

Le succès de l'iPhone n'est plus à prouver depuis plus de 15 ans, Apple écoule des millions d'unités tous les mois et cela provoque sans surprise une domination totale du classement des smartphones les plus vendus dans le monde. En 2022, Apple et Samsung ont été les deux fabricants à être présents dans le top 10 des meilleures ventes sur le marché des smartphones.

Apple occupe 8 places sur 10

Selon un récent rapport du Global Monthly Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research, Apple a littéralement dominé le classement des smartphones les plus vendus en 2022 !

L'étude affirme que l'iPhone 13 d'Apple a été le smartphone le plus vendu en 2022, représentant 28 % de toutes les ventes d'iPhone et arrivant en tête des ventes dans des pays importants comme la Chine, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.



Au total, Apple occupe les trois premières places avec l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro Max ainsi que l'iPhone 14 Pro Max qui est comptabilisé que sur 4 mois (de septembre à décembre 2022). Le premier Galaxy de Samsung n'arrive qu'à la quatrième position avec le Samsung Galaxy A13, un smartphone d'entrée de gamme.

En 2022, pour la première fois, la version Pro Max d'une série d'iPhone s'est vendue à plus d'exemplaires que les modèles Pro et de base. Les ventes de l'iPhone 14 Pro Max ont été stimulées essentiellement par les renouvellements qui ont été massifs quelques semaines après le lancement du nouveau modèle.



Voici ce que déclare Counterpoint Research dans son rapport :

Nous pensons que la part des 10 premiers smartphones augmentera en 2023 alors que les marques se concentrent sur le nettoyage des stocks et l'optimisation de leurs lancements. Nous nous attendons également à ce que les marques continuent à alléger leurs portefeuilles en 2023 afin de minimiser la cannibalisation. Le nombre de modèles de smartphones actifs sur le marché mondial est déjà passé de plus de 4 200 en 2021 à environ 3 600 en 2022.

Encore une fois, l'iPhone a rencontré un joli succès dans ses ventes en 2022. Voici le récapitulatif complet de l'analyse de Counterpoint.