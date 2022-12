Apple limite AirDrop à 10 minutes pour "tout le monde" avec iOS 16.2

Avec AirDrop, vous avez la possibilité de recevoir des médias et documents de personnes que vous connaissez ou pas. Et bien après avoir limité le fonctionnement de son service en Chine, Apple en fait de même pour tout le monde, avec la dernière version de son système d’exploitation pour iPhone.

Apple bride AirDrop

Avec le lancement d'iOS 16.2, Apple étend la limitation d'AirDrop qui a été introduite en Chine avec le lancement d'iOS 16.1.1. À l'avenir, AirDrop sera principalement limité aux contacts uniquement, et l'option d'activer AirDrop pour "tout le monde" sera circonscrite à 10 minutes d’utilisation.

À l'heure actuelle, AirDrop dispose de trois options : "Réception désactivée", "Contacts uniquement" et "Tout le monde". L'option actuelle "Tout le monde" permet aux utilisateurs de recevoir des fichiers et des photos de tous les autres utilisateurs d'iPhone qui sont à proximité en utilisant AirDrop, mais avec iOS 16.2, elle se nomme désormais "Tout le monde pendant 10 minutes".



Avec ce changement, "Tout le monde" peut toujours être activé pour permettre aux utilisateurs de recevoir du contenu de n'importe qui, mais il se désactivera automatiquement après une période de 10 minutes, revenant à "Contacts seulement". Le changement fait en sorte que les utilisateurs activent explicitement AirDrop pour recevoir des fichiers et des photos d'inconnus.



Apple aurait apporté ce changement en Chine dans la bêta d'iOS 16.1.1 après que des manifestants dans le pays aient utilisé AirDrop pour diffuser des messages anti-gouvernementaux. Apple a déclaré que cette fonctionnalité a en fait été introduite dans le but de réduire les contenus de spam diffusés dans des endroits très fréquentés comme les centres commerciaux et les aéroports. Nous avions par exemple rapporté qu’un train français avait été arrêté à cause d’une panique générée par un passager envoyant un message inquiétant via AirDrop.