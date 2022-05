Il déclenche une alerte à la bombe dans un train avec AirDrop

Alban Martin

Vous connaissez tous la fonctionnalité AirDrop sur nos iPhone, iPad ou Mac, permettant le partage rapide de fichiers entre ces appareils. Seulement voilà, une personne malintentionnée a dévoyé son utilisation pour déclencher la panique à bord d’un train intercités entre Bordeaux et Marseille.



Une mauvaise blague qui a mobilisé des équipes spécialisées.

La mauvaise blague "AirDrop"

C'est en gare de Montpellier que s'est déroulée l'histoire. Cette dernière a été évacuée ce mercredi 25 mai après qu’un individu ait envoyé un message sur les iPhone des passagers du train via le service AirDrop d'Apple les informant de la présence d'une bombe à bord.

Bien évidemment, la panique a envahi l’Intercités Bordeaux-Marseille et les voyageurs avertis ont rapidement alerté les contrôleurs qui ont fait arrêter le train à la station la plus proche, à savoir à Montpellier, dans l’Hérault. Le train puis la gare ont été immédiatement évacués le temps que les équipes de déminage fassent leur travail.



D'après nos confrères de Franceinfo, un individu a rapidement été identifié et arrêté, il est soupçonné d’avoir envoyé le fameux message via AirDrop. Une pratique que certains ont déjà vu dans le métro par exemple ou l'avion, pour faire une blague ou même draguer. En effet, si AirDrop est activé sur un iPhone sans restriction particulière, tout le monde peut voir l'appareil autour de lui et envoyer un fichier, une photo, un message, etc. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la technologie apparue avec iOS 7, consultez notre article sur AirDrop entre iOS et MacOS.

À noter qu'aucun engin explosif n’a bien sûr été retrouvé à bord du train. Ce dernier a pu reprendre son chemin vers Marseille quelques heures plus tard.