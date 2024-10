Le chien déclenche un incendie, le HomePod détecte l'alarme du détecteur de fumée et lance l'alerte

Le HomePod est un outil formidable pour écouter de la musique, envoyer des messages, avoir les dernières actualités, programmer des rappels, avoir la météo du jour... Si tout cela est bien beau, peu de monde sait que le HomePod est aussi capable de reconnaître certains sons, dont l'alerte du détecteur de fumée, dès qu'il l'entend, il est apte à vous envoyer une notification sur votre iPhone !

Le HomePod alerte son utilisateur de la bêtise du chien

Une récente histoire qui nous vient du Colorado raconte comment un HomePod a prévenu sa propriétaire qu'un feu était en train de se déclencher dans la cuisine. Dans une publication sur Facebook, le service d'incendie de Colorado Springs explique avoir reçu un appel d'une personne complètement paniquée qui déclarait qu'un incendie se déclenchait à son domicile sans y être à proximité. En effet, la personne a précisé aux pompiers que son application "Maison" sur son iPhone venait de lui envoyer une notification indiquant qu'une alarme d'un détecteur de fumée s'était déclenchée.



Immédiatement, les pompiers ont demandé l'adresse du lieu où démarrait le potentiel incendie afin d'y envoyer une équipe. Par chance, un membre de la famille qui a été prévenu en parallèle a pu accéder au logement avant les pompiers et éteindre le feu avant que celui-ci prenne une ampleur trop importante.

La publication sur Facebook révèle que l'incendie a démarré suite à une bêtise du chien, celui-ci a accidentellement allumé la plaque au-dessus du four, ce qui a enflammé en seulement quelques secondes des boîtes en plastique qui étaient sur la plaque.



Comme la fumée s'est rapidement propagée dans la maison où toutes les fenêtres étaient fermées, le détecteur de fumée s'est déclenché en quelques minutes, ce qui a alerté le HomePod qui était à proximité. Celui-ci a immédiatement détecté le son du détecteur de fumée (via la fonctionnalité reconnaissance sonore) puis a envoyé une notification à l'application Maison à laquelle il était associé.



Sans cette notification iOS, l'incendie aurait pu être bien plus grave et faire des dégâts sur la totalité de la superficie de l'habitation. Grâce au HomePod, l'alerte a été transmise rapidement, ce qui a permis à un tiers d'intervenir avec l'aide quelques minutes après des pompiers.

Comment activer la reconnaissance sonores sur HomePod ?

La reconnaissance sonore sur le HomePod 2 et HomePod mini permet de détecter divers sons spécifiques comme des alarmes de fumée, des sirènes ou des bruits de verre brisé, et d'envoyer des notifications à votre appareil iOS pour vous alerter en cas de situations d'urgence potentielles, augmentant ainsi la sécurité et la tranquillité d'esprit des utilisateurs.



Pour cela, il faut activer une fonctionnalité dans l'application Maison :

Ouvrez l'application Maison sur votre iPhone Faites un long appui sur votre HomePod 2 ou HomePod mini Appuyez sur Réglages de l'accessoire Activez "Reconnaissance des sons"

Cette fonctionnalité n'est pas forcément activée par défaut sur le HomePod, il est conseillé de vérifier si cela est activé dans les réglages. Au premier abord, cela peut paraître inutile, mais quand on voit ce genre d'actualité, on se dit que ça peut sauver notre logement d'un incendie.