AirDrop : Apple restreint l'option « Tout le monde » en Chine

Avec AirDrop, vous avez la possibilité de recevoir des contenus de personnes que vous connaissez (via contact uniquement) ou provenant de personnes que vous ne connaissez pas (via tout le monde). La seconde option a posé un gros problème en Chine, à tel point qu'Apple a été obligé d'intervenir et réaliser une modification dans le fonctionnement d'AirDrop !

Apple bride AirDrop en Chine

Hier soir, Apple a publié dans le monde entier la mise à jour iOS 16.1.1, une nouvelle version d'iOS qui est censé apporter des corrections de bugs et des améliorations considérables pour la sécurité de votre iPhone. Cependant, ce que n'avait pas mentionné Apple, c'est qu'il y a un grand changement en Chine pour la fonctionnalité AirDrop.



En effet, la firme de Cupertino a désactivé l'option « Tout le monde » au-delà de 10 minutes pour les utilisateurs chinois, il devient plus difficile d'envoyer une image, une fiche de contact, une note... À une personne qui n'est pas dans nos contacts.

Ce changement de dernière minute viendrait directement d'une décision gouvernementale, cela fait suite à un mouvement de contestation qui s'est formé en Chine contre Xi Jinping. De plus en plus de Chinois n'en peuvent plus de la politique zéro Covid ou encore des multiples restrictions qu'ils subissent au quotidien. Beaucoup de personnes qui n'osaient pas s'exprimer par peur de représailles le font aujourd'hui. Sans surprise, AirDrop était un moyen simple et rapide de transmettre des images qui s'opposent au gouvernement de Xi Jinping dans les transports en commun, dans la rue, dans les files d'attente, dans les événements...



Cette modification pour les utilisateurs chinois devrait durer un certain temps, car Apple a inclus le changement dans iOS 16.1.1, mais aussi ans iOS 16.2 bêta 2. Une fois encore, Apple cède aux exigences du gouvernement chinois !