Apple publie les Release Candidate d'iOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 et macOS 13.1

Apple a diffusé aujourd'hui les versions Release Candidate des prochaines mises à jour majeures de ses systèmes d'exploitation. Ainsi, on retrouve la dernière version bêta d'iOS 16.2, d'iPadOS 16.2, de tvOS 16.2, de watchOS 9.2 et de macOS 13.1.



Les développeurs sont priés de mettre à jour leurs appareils à des fins de test. Ces versions bêta arrivent moins d'une semaine après la diffusion par Apple de la bêta 4.

iOS 16.2 RC

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger les profils d'iOS 16.2 et d'iPadOS 16.2 depuis l'Apple Developer Center, et une fois installée, la bêta est disponible comme n'importe quelle mise à jour.



La version RC d'aujourd'hui apporte un chiffrage de bout en bout optionnel à des fonctionnalités supplémentaires d'iCloud. "Advanced Data Protection for iCloud" ajoute un chiffrement de bout en bout pour iCloud Backup, Notes, Photos, iCloud Drive et plus encore. Lorsque la protection avancée des données est activée, les seules catégories iCloud non couvertes par le chiffrement de bout en bout sont iCloud Mail, Contacts et Calendar.



iOS 16.2 et iPadOS 16.2 incluent l'application Freeform. Elle peut être utilisée pour le brainstorming, la planification d'idées, la prise de notes, les croquis et d'autres objectifs créatifs. Les utilisateurs peuvent insérer des dessins, des notes autocollantes, des formes, des zones de texte, des photos, des vidéos, des PDF, des liens et d'autres documents, Freeform servant de toile blanche. Les "tableaux" Freeform peuvent être partagés avec d'autres personnes et faire l'objet de discussions via FaceTime, les mises à jour de tous les participants étant synchronisées avec tout le monde en temps réel.



Apple apporte également Apple Music Sing, son système de karaoké intégré à Apple Music.

iPadOS 16.2 RC

Pour l'iPad, iPadOS 16.2 apporte la prise en charge des écrans externes à la fonction multitâche Stage Manager, permettant d'utiliser jusqu'à huit applications en même temps. La prise en charge des écrans externes est disponible pour les modèles d'iPad M1 et M2.

macOS 13.1 RC

La dernière mise à jour de macOS 13.1 introduit également la protection avancée des données pour iCloud, qui ajoute un chiffrement de bout en bout pour la sauvegarde iCloud, les notes, les photos, iCloud Drive, les rappels, les mémos vocaux, etc.



Avec macOS Ventura 13.1, Apple a lancé l'application Freeform, qui est destinée à la collaboration créative.

watchOS 9.2 RC

watchOS 9.2 introduit la prise en charge d'une nouvelle architecture pour Maison qui a également été ajoutée à iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS Ventura. La mise à jour ajoute également une fonctionnalité d'entraînement sur un itinéraire de course pour les coureurs et les cyclistes. Race Route est conçue pour permettre aux athlètes de se mesurer à eux-mêmes sur un parcours qu'ils ont déjà effectué ou suivi en tant que course ou vélo en extérieur sur l'Apple Watch.

tvOS 16.2

La mise à jour d'aujourd'hui pour les Apple TV ajoute la fonctionnalité de karaoké Apple Music Sing pour l'Apple TV 4K de troisième génération, qu'Apple a annoncée plus tôt cette semaine.



Les mises à jour de tvOS sont souvent mineures, se concentrant sur les corrections de bogues internes et les améliorations plutôt que sur des changements notables vers l'extérieur, mais il y a quelques fonctionnalités notables dans la mise à jour tvOS 16.2. Elle ajoute la prise en charge de la nouvelle architecture de l'application Maison, qui est conçue pour rendre les configurations plus rapides et plus fiables.



tvOS 16.2 ajoute également une nouvelle fonction de reconnaissance vocale Siri, qui permet à l'Apple TV de reconnaître chaque personne du foyer à la voix et de basculer vers le profil approprié. Il est ainsi plus facile de passer d'un utilisateur de l'Apple TV à l'autre.





La version finale de ces mises à jour est prévue pour la mi-décembre.