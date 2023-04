Apple publie la 2e bêta de tvOS 16.5, watchOS 9.5 et macOS 13.4

Pour les testeurs publics, la disponibilité des nouvelles mises à jour aura probablement lieu dans les jours à venir, Apple souhaite d'abord s'assurer qu'il n'y a aucun bug majeur qui pourrait gêner l'utilisation de votre Apple Watch, Apple TV ou Mac. Dès que nous en saurons plus sur les nouveautés de tvOS 16.5, watchOS 9.5 et macOS 13.4 bêta 2, nous mettrons à jour cet article avec une liste complète des changements apportés par la firme !

Apple a commencé récemment un nouveau cycle de bêtas pour l'Apple Watch, l'Apple TV ainsi que les Mac. Si vous êtes un développeur sur l'une des plateformes en question, vous pouvez dès maintenant installer la seconde bêta de macOS Ventura 13.4, tvOS 16.5 et watchOS 9.5, les testeurs publics devront attendre un peu !

