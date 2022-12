Analyse : Apple devrait être le numéro 1 dans les ventes de smartphones au T4 2022

Si Apple réalise presque à chaque fois de nouveaux records dans ses résultats financiers, c'est essentiellement grâce à l'iPhone. Le célèbre smartphone permet à Apple de réaliser plus de 50% de son chiffre d'affaires, il est donc logique que les cabinets d'analyse et de recherche se concentrent principalement sur ce produit qui participe à la réussite d'Apple. Le cabinet de recherche TrendForce vient de dévoiler ses prévisions pour le quatrième trimestre de 2022.

Apple devant Samsung pour la période de Noël ?

Le troisième trimestre de cette année a enregistré une légère baisse dans les expéditions de smartphone, il y a eu au total 289 millions d'unités expédiées, ce qui représente une chute de 11%. Pour ce dernier trimestre de 2022, les choses devraient aller mieux, en partie grâce à Noël qui boost considérablement les ventes d'iPhone.



La fabrication de 50,8 millions d'unités d'iPhone par Apple entre juillet et septembre témoigne d'une croissance stable. Apple a habilement rééquilibré l’assemblage entre les nombreuses nouvelles variantes de l'iPhone en réduisant la production des iPhone 14 non Pro au profit des iPhone 14 Pro qui sont nettement plus demandés par les consommateurs. Selon le tableau des parts de marché trimestrielles de TrendForce, Apple a atteint 17,6 % au niveau mondial au cours du troisième trimestre.

Pour les trois derniers mois de 2022, la part de marché d'Apple devrait passer à 24,6%, la firme de Cupertino pourrait même se réserver le luxe de passer devant son plus gros concurrent : Samsung. En effet, TrendForce prévoit une part de marché d'environ 20,2% pour la firme sud-coréenne.



Cette projection se réalisera-t-elle ? Ce n'est pas sûr. Les expéditions d'iPhone vont rencontrer des difficultés, car suite aux émeutes qu'il y a eu dans l'usine de Foxconn à Zhengzhou en Chine, le partenaire d'assemblage d'Apple a vu (et voit toujours) ses capacités de production fortement réduites.

Il n'y a qu'à voir les commandes en ligne pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, nous sommes le 7 décembre et il est quasiment impossible de trouver l'un des nouveaux iPhone Pro pour le 25 décembre !



Cette difficulté, Samsung ne la rencontrera pas, la firme sud-coréenne arrive à produire normalement, la pénurie de puces n'est presque plus d'actualité en Asie, ce qui permet à la firme sud-coréenne de produire en très gros volume comme avant la pandémie Covid-19.



Pour ce quatrième trimestre de 2022, TrendForce estime que Xiaomi obtiendra 12% de part de marché, Oppo aura 10,4% et Vivo clôturera le top 5 avec 7,6%. Les constructeurs chinois seront une nouvelle fois puissants pour cette fin d'année sur le marché des smartphones !



