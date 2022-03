Marché des smartphones haut de gamme : Apple est numéro 1 partout !

Apple a constamment positionné ses iPhone comme des smartphones haut de gamme, l'iPhone figurait parmi les plus chers en 2007 et l'est toujours en 2022. Si Apple n'est pas encore premier sur le marché des smarpthones, l'entreprise rayonne quand on prend en compte seulement les smartphones premium.

L'iPhone est le roi des smartphones à plus de 400 euros

Selon un récent rapport de Counterpoint Research, le marché des smartphones premium se porte très bien, s'il a été en difficulté en 2020 à cause de la pandémie, il a repris des couleurs en 2021 avec une croissance du secteur de 7%. Pour aller encore plus loin dans le détail, le segment premium des smartphones a représenté à lui seul 27% des ventes mondiales, soit la statistique la plus élevée jamais observée !



Parmi les modèles haut de gamme, ce sont les iPhone qui s'en sortent le mieux, d'après le cabinet d'analyse, Apple serait premier de ce marché en Amérique du Nord et du Sud, en Chine, en Europe, en Inde...

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le refrain est presque le même partout : Apple en prend et Samsung en seconde position.

Comme l'admet Counterpoint Research, la dominance d'Apple peut s'expliquer par la popularité des premiers iPhone compatibles 5G :

En termes d'OEM, Apple a continué à être le leader du marché, atteignant la barre des ventes de 60 % pour la première fois depuis 2017, grâce à de fortes mises à niveau de la 5G pour les séries iPhone 12 et iPhone 13. Le lancement tardif des appareils Apple en 2020 a également poussé la demande à 2021. Apple, avec sa forte puissance de marque, est la mieux placée pour gagner les utilisateurs de smartphones haut de gamme de Huawei. Ceci est également indiqué par la croissance d'Apple en Chine, où la marque a atteint sa part de marché la plus élevée jamais enregistrée au quatrième trimestre 2021. Apple était le meilleur équipementier dans le segment premium dans toutes les régions en 2021.

Pour l'anecdote, Apple a toujours été très présent sur le marché des smartphones premium, toutefois la firme de Cupertino stagnait depuis plusieurs années, il n'y avait pas de réelle évolution. Depuis le lancement de l'iPhone X en 2017, Apple vient de réaliser sa plus forte part de marché !

La firme de Cupertino est passé de 55% en 2020 à 60% en 2021. C'est l'un des rares fabricants de smartphones qui ne subit pas de baisse de sa PDM. À noter que Samsung a perdu 3% et Huawei 7%.