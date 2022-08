L'iPhone détient 46% du marché des smartphones haut de gamme en Chine

On le dit souvent, mais c'est une vérité qui se confirme à chaque résultat financier d'Apple en fin de trimestre : quand les ventes sont bonnes en Chine, le chiffre d'affaires d'Apple est toujours en hausse. Selon un récent rapport, l'iPhone s'approche de plus en plus des 50% de part de marché sur les smartphones haut de gamme, une belle réussite dans un pays qui mise énormément sur "l'achat patriotique".

L'iPhone est en forme en Chine

D'après un rapport de Counterpoint Research qui s'est intéressé aux ventes de smartphones haut de gamme en Chine au second trimestre de 2022, Apple conserve sa première place !

Le géant californien voit sa part de marché augmenter de 3% comparé au même trimestre de l'année dernière. L'entreprise affiche une PDM de 46% et se réserve le luxe de garder une grande distance par rapport aux constructeurs chinois.



En effet, on retrouve loin derrière Vivo avec 13% de part de marché, Huawei qui a dégringolé ces dernières années avec seulement 11%, Honor avec 9% ainsi que Xiaomi et Oppo avec chacun 8%.

L'analyste de recherche derrière ce rapport, Mengmeng Zhang a déclaré :

Apple a obtenu de bons résultats dans le segment des smartphones vendus à 1 000 $ et plus, enregistrant une augmentation de 147 % en glissement annuel, tandis que Samsung a également augmenté de 133 % en glissement annuel. Ces deux marques ont bénéficié du déclin de Huawei et du changement des tendances d'achat vers les téléphones haut de gamme en Chine. Stimulée par le succès de la série vivo X80, vivo a augmenté de 504% en glissement annuel dans le segment premium. La série vivo X combine parfaitement design et performance pour ce segment, aidant vivo à bien performer sur les canaux en ligne.

Est-ce que les iPhone 14 feront mieux que les iPhone 13 à la rentrée ? D'après les prévisions, les analystes s'attendent à une explosion des renouvellements d'iPhone chez les clients Apple, beaucoup veulent obtenir l'un des iPhone 14.

Du côté de la firme de Cupertino, on préfère anticiper, l'entreprise a récemment demandé à ses fournisseurs d'augmenter la quantité de composants livrés aux usines qui s'occupent de l'assemblage.