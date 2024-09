Apple domine le marché des smartphones 5G au premier semestre 2024

Selon un nouveau rapport de Counterpoint Research, les livraisons mondiales de smartphones 5G ont augmenté de 20% en glissement annuel au premier semestre 2024. Si l'Inde est devenue le deuxième plus grand marché de smartphones 5G, dépassant les États-Unis, c'est bien Apple qui continue de dominer ce segment au niveau mondial.

L'iPhone, roi de la 5G

Sur les six premiers mois de l'année, plus d'un smartphone 5G sur quatre vendu dans le monde était un iPhone. Apple a bénéficié du succès des gammes iPhone 15 et iPhone 14 pour s'arroger 25% de parts de marché sur ce segment en forte croissance.

La firme de Cupertino place même cinq modèles dans le top 10 des smartphones 5G les plus populaires, trustant les quatre premières places. Un exploit qu'elle partage avec son éternel rival Samsung, qui complète ce classement avec cinq appareils également, dont les Galaxy A et S24.

L'Inde, nouveau moteur de la croissance 5G

Mais la véritable surprise vient de l'Inde. Le pays est devenu au premier semestre le deuxième marché mondial pour les smartphones 5G, doublant les États-Unis. Une performance portée par les livraisons des marques chinoises Xiaomi et Vivo, ainsi que de Samsung, sur le segment abordable.

Cette montée en puissance de l'Inde reflète la démocratisation progressive de la 5G. "La contribution des combinés 5G au marché global des smartphones a dépassé les 54 % au premier semestre 2024, franchissant la barre des 50 % pour la première fois", souligne Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint.

La 5G va continuer sa progression

Cette tendance devrait encore s'accentuer dans les mois à venir, portée par la pénétration croissante de la 5G dans les segments de prix inférieurs et l'expansion des réseaux. Counterpoint estime ainsi que la part de la 5G franchira les 57% sur l'ensemble de l'année 2024, puis les 65% en 2025.

Une dynamique dont Apple devrait continuer à profiter. Avec le lancement imminent de la nouvelle gamme iPhone 16, la marque à la pomme a de bonnes chances de conserver son leadership sur le marché des smartphones 5G. Mais elle devra composer avec une concurrence de plus en plus agressive, notamment sur les marchés émergents où les marques chinoises montent en puissance.

La bataille pour la suprématie 5G ne fait que commencer. Mais une chose est sûre : avec plus d'un smartphone sur deux désormais compatible avec cette technologie, la 5G est en passe de devenir le nouveau standard du marché. Un changement de paradigme dont Apple compte bien rester le principal bénéficiaire.



Source