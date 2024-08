Apple passe de la 1ère à la 5ème place sur le marché des smartphones en Chine

Depuis le début de l’année, Apple est en train de vivre un véritable cauchemar en Chine. Alors que ce pays est l’un des plus importants dans les résultats financiers de l’entreprise, les chinois se détournent complètement de l’iPhone au profit des Galaxy de Samsung et surtout des smartphones chinois. Une récente analyse affirme qu’Apple qui était à la première place du marché est passé brutalement à la cinquième place, de quoi déclencher l’alerte chez les investisseurs.

Une catastrophe comme on en voit rarement avec les ventes d’iPhone

Selon une récente étude de Canalys, Apple a chuté à la cinquième position sur le marché des smartphones en Chine pour le premier trimestre de 2024, marquant une descente brutale pour la marque autrefois dominante. Ce déclin est survenu dans un contexte de ventes très décevantes pour les iPhone 15, principalement due à la popularité croissante des fonctionnalités d’intelligence artificielle sur les smartphones concurrents, attirant ainsi les utilisateurs d’iOS vers Android.



Huawei a pris la tête avec une part de marché de 17%, avec des ventes impressionnantes de 11,7 millions d’appareils. Cette performance marque une hausse spectaculaire de 70% par rapport à l’année précédente. Le fabricant chinois a également mis en avant son système d’exploitation, HarmonyOS, et lancé sa nouvelle série phare de smartphones.

Oppo et Honor suivent respectivement en deuxième et troisième positions. Oppo a vendu 10,9 millions de smartphones, grâce au succès de sa série Reno 11, tandis que Honor a réussi à vendre 10,6 millions d’unités, sécurisant une part de marché de 16%. vivo n’est pas loin derrière, en quatrième position, avec 10,3 millions d’unités vendues, ce qui représente 15% du marché.



Apple, quant à lui, a vu ses ventes plonger de 25% par rapport à l’année précédente, ne parvenant à vendre que 10 millions d’unités, ce qui équivaut également à 15% de part de marché. Face à cette baisse inquiétante, les revendeurs chinois ont lancé de nombreuses promotions pour stimuler les ventes d’iPhone, mais ces efforts n’ont jusqu’ici rencontré qu’un succès modeste.



En réponse à ces défis, Tim Cook, PDG d’Apple, a effectué une visite en Chine. Au cours de cette visite, il a annoncé l’expansion du centre de recherche et développement d’Apple à Shanghai, ce qui montre un engagement renforcé envers le marché chinois.



Heureusement, Apple n’a pas dit son dernier mot, une tonne de fonctionnalités IA sont prévues dans iOS 18 qui sera présenté début juin. Apple devrait rattraper son retard dans le domaine de l’IA et proposer enfin des nouveautés qui permettront à l’iPhone de revenir numéro 1 sur le marché chinois.