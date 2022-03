Ventes de smartphones en 2021 : Apple humilie Samsung et Xiaomi !

Les gammes iPhone 12 et iPhone 13 ont été très bénéfiques pour les ventes, grâce à l'intégration de la 5G et plusieurs technologies très attendues, Apple a battu des records d'expéditions aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. D'après une analyse du cabinet Counterpoint, Apple a pulvérisé les autres smartphones avec ses iPhone !

Où est Samsung ?

On a souvent tendance à regarder la part de marché globale des fabricants de smartphones et pas assez la PDM par modèle.

Un récent rapport s'y est intéressé et les résultats sont époustouflants pour Apple qui arrive presque à exclure totalement Samsung et Xiaomi du TOP 10 des smartphones qui ont rencontré le plus de succès en 2021.



Avec plus de 4200 modèles différents mis à disposition aux consommateurs du monde entier, Apple parvient à conquérir 7 places sur 10 dans les smartphones les plus vendus.

On retrouve majoritairement des iPhone 12 puisque c'est la gamme qui a été la plus présente sur l'année 2021, les iPhone 13 ont principalement été disponibles sur le dernier trimestre.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Apple occupe les cinq premières places avec l'iPhone 12 qui possède 2,9% de part de marché, l'iPhone 12 Pro Max avec 2,2%, l'iPhone 13 avec 2,1%, l'iPhone 12 Pro qui affiche 2,1% et l'iPhone 11 et ses 2%.

Le premier smartphone sous Android arrive à la 6e place et c'est Samsung avec son Galaxy A12 qui obtient 2% de PDM.



Xiaomi atteint la 7e position avec son Redmi 9A et la 10e position avec son Redmi 9. Rappelons tout de même que chaque fabricant qui figure dans ce classement a réussi à réaliser une performance incroyable, car n'oublions pas que c'est un TOP 10 parmi 4200 modèles.

Apple arrive aussi à inscrire son iPhone SE 2020 et l'iPhone 13 Pro Max à la 8e et 9e position. Il ne fait aucun doute que si le 13 Pro Max avait été lancé plus tôt, il serait probablement devant le Galaxy A12 de Samsung !

Le classement

Sans surprise, cette analyse confirme ce que beaucoup ont toujours dit : Samsung est puissant grâce aux nombreux modèles de Galaxy dans son catalogue. Si la firme sud-coréenne avait la même stratégie qu'Apple soit : 1 iPhone SE tous les 2 ans et 4 nouveaux iPhone haut de gamme par an, sa part de marché serait certainement catastrophique.



Pour conclure son rapport, Counterpoint déclare que les 10 modèles de smartphones les plus vendus en 2021 ont contribué à hauteur de 19% des ventes mondiales totales. Une statistique en croissance puisqu'en 2020, le pourcentage était de seulement 16%.



