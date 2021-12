Russie : Apple est 3e sur le marché des smartphones, derrière Samsung et Xiaomi

Il y a 15 min (Màj il y a 9 min)

iPhone

Julien Russo

Face à des concurrents qui possèdent un large choix dans les smartphones low-cost et de milieu de gamme, Apple n'arrive pas à accéder à la première place dans les meilleures ventes. En Russie, le géant californien souffre de cette concurrence toujours plus agressive, on le constate au troisième trimestre de 2021.

Apple est troisième

L'iPhone est en forme au niveau mondial, grâce aux iPhone 13, la part de marché s'est littéralement envolée et aurait pu être encore meilleure si la pénurie de puces ne provoquait pas des difficultés de réapprovisionnement.

Cette bonne tendance se remarque également en Russie, mais de façon modérée, d'après les données divulguées par la société Burga, les ventes d'Apple sont positives, mais pas de quoi se vanter des performances !



Au troisième trimestre de 2021, l'iPhone a représenté 15% de part de marché en Russie, l'entreprise est très loin devant Realme et Poco, mais se retrouve derrière Xiaomi en deuxième position avec 26% de PDM et Samsung en première place à 34%.

Le rapport de Burga a sa propre explication sur ce résultat très moyen, cela pourrait être directement lié à la mauvaise relation entre la Russie et les États-Unis :

Il est important de noter que la réception des marques américaines en Russie a été affectée par les tensions pérennes entre les pays, un facteur susceptible d'affecter Apple.

Un sujet de litige important concerne les questions de protection de la vie privée, les États-Unis accusant la Russie de parrainer des pirates informatiques pour infiltrer des organismes d'État. Dans cette ligne, Apple s'est opposée à la directive du gouvernement sur la vente d'appareils contenant des applications russes préinstallées. Apple estime que cette décision va à l'encontre de la position de l'entreprise sur le respect de la vie privée des utilisateurs.

Si cette statistique est peu réjouissante pour Apple, il faut aussi prendre en compte que cette analyse du marché des smartphones en Russie concerne le dernier trimestre avant la commercialisation des nouveaux iPhone 13.

Il s'agit en général du moment où les ventes faiblissent puisque les consommateurs attendent l'arrivée de la génération suivante et se disent qu'il est préférable de patienter avant d'investir une grosse somme pour renouveler son précieux.



On remarque d'ailleurs que les ventes d'iPhone 13 en Russie rencontrent un joli succès ce qui poussera sans aucun doute la part de marché vers le haut pour le 4e trimestre de 2021. La question qu'il faudra se poser c'est : "est-ce que ça sera suffisant pour dépasser Samsung ?".

La firme sud-coréenne a une très bonne réputation en Russie et les Russes ont une confiance saisissante envers Samsung.



