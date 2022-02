Apple, Samsung et Xiaomi : le top 3 des vendeurs de smartphones en France en 2021

Vous êtes du genre curieux et vous voulez connaître les plus gros vendeurs de smartphones dans notre pays en 2021, la société d'analyse Canalys l'a fait pour vous. Grâce à ses données, on apprend que Samsung reste leader mais déçoit, tout comme Apple. Par contre, Xiaomi explose et remercie ses fans pour cette grande année vécue par la marque.

Xiaomi devant Apple et à la chasse de Samsung

La société Canalys, connue comme l'une des principales entreprises mondiales d'analyse du marché de la technologie a publié son rapport sur les ventes de smartphones dans l'Hexagone, en 2021. Selon ses chiffres et ses analyses, Samsung reste leader avec 27% d'unités vendues, suivi de Xiaomi 23% et Apple 22%. Oppo 8% et Wiko 5% viennent fermer le Top 5.



Pour ce qui est de la progression d'une année sur l'autre (entre 2021 et 2020), Samsung enregistre une baisse de 31% pendant que Xiaomi se trouve totalement à l'inverse avec une augmentation de 45%. Du côté d'Apple, la baisse est moins forte que chez Samsung (11%), mais elle est tout de même significative. Mention spéciale à Oppo qui progresse de 71% en comparaison avec 2020.

Oppo est donc la marque qui a le plus progressé en 2021 même si Xiaomi reste le plus impressionnant étant donné le nombre bien plus conséquent de smartphones écoulés en douze mois. En revanche, on est en régression du côté des deux mastodontes que sont Apple et Samsung, même si l'on ne se fait pas trop de souci pour eux, surtout qu’ils ont un panier moyen supérieur. L’iPhone 13 semble avoir été encore une bonne cuvée pour Apple, comme le Galaxy S21 pour Samsung.