Les ventes de smartphones aux États-Unis sont clairement en faveur d'Apple

Depuis longtemps, Samsung domine largement les ventes de smartphones en Corée du Sud, ça tombe bien puisque c'est le pays natal de l'entreprise. Cette fierté se retrouve aussi chez Apple qui domine les expéditions de smartphones aux États-Unis, le géant californien se trouve loin devant ses concurrents au T2 2022 !

L'iPhone est en forme

Fidèle à ses observations trimestrielles, le cabinet Canalys a dévoilé dans un récent rapport les expéditions de smartphones qui ont eu lieu au second trimestre de 2022 aux États-Unis. Selon les chiffres récupérés, Apple dominerait le classement en occupant la première place avec un total de 18,5 millions d'iPhone qui ont été vendus, on retrouve loin derrière Samsung avec 9 millions de smartphones Galaxy écoulés et à la troisième position Motorola avec seulement 3,1 millions de smartphones expédiés.



À la quatrième position, on aperçoit le fabricant TCL avec 1,8 million de smartphones vendus et Google ferme ce top 5 avec 800 000 smartphones qui ont trouvé un nouveau propriétaire.

Apple réalise une magnifique performance en dépassant les 50% de part de marché en Amérique du Nord, l'entreprise affiche une PDM de 52% (soit une augmentation de 4%) comparé au même trimestre l'année dernière.

Pour la concurrence, c'est la douche froide :

Samsung perd 3% de part de marché

de part de marché Motorola perd 1% de part de marché

de part de marché TCL ne baisse pas, mais n'augmente pas non plus

Google affiche une timide hausse de sa part de marché avec seulement 1%. Pas de quoi faire rêver les investisseurs !

Quels sont les smartphones qui ont rencontré le plus de succès ?

Canalys se charge aussi de révéler les smartphones qui ont eu la plus grosse popularité auprès des consommateurs, les modèles que vous voyez ci-dessous sont ceux qui ont le plus été sollicités dans les boutiques des opérateurs mobiles et chez les revendeurs.

L'iPhone 13 L'iPhone SE de 3e génération L'iPhone 13 Pro Max L'iPhone 13 Pro L'iPhone 12 Le Samsung Galaxy S22 Ultra Le Moto G Power (2022) Le Samsung Galaxy A13 L'iPhone 13 mini Le Samsung Galaxy S22

Brian Lynch, analyste chez Canalys Research a déclaré dans le rapport :

L'intérêt des consommateurs pour les appareils bas de gamme et haut de gamme soutient le marché, tandis que l'appétit pour les appareils de milieu de gamme disparaît rapidement.

Les performances de l'iPhone SE (3e génération), du Galaxy A53 et du Galaxy A33 sont plus faibles que prévu initialement.

Les performances du haut de gamme sont également restées solides avec la série iPhone 13 d'Apple et la série Galaxy S de Samsung trouvant des opportunités. Pour Samsung, le S Pen du Galaxy S22 Ultra a été un facteur de différenciation efficace parmi les appareils Android haut de gamme, ce qui en fait le modèle le plus performant de Samsung sur le marché.

C'est le troisième trimestre consécutif qu'Apple domine plus de la moitié les expéditions de smartphones en Amérique du Nord, la firme de Cupertino rencontre un gigantesque succès auprès des consommateurs grâce à la gamme iPhone 13 qui a su convaincre dès le lancement. L'iPhone SE 3 et son prix plus accessible est aussi pour quelque chose, grâce à ce modèle d'iPhone, Apple peut facilement entrer en concurrence avec ses adversaires qui misent beaucoup sur le milieu de gamme, on pense notamment à Samsung et les constructeurs chinois qui sont les "rois" de l'entrée et du milieu de gamme.