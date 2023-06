WWDC 23 : Apple lance des évènements "Beyond" et une playlist PowerUp

Apple innove avec des événements intitulés "Beyond WWDC" pour les développeurs et a mis en ligne des listes de lecture thématiques sur Apple Music.



Bien que certains développeurs aient été invités à assister à la keynote de la WWDC 23 à l'Apple Park de Cupertino, en Californie, Apple a prévu une série d'événements "Beyond WWDC" pour ceux qui ne peuvent pas y assister. Ces événements offrent aux développeurs l'occasion de se rencontrer, d'apprendre et de réseauter.

Des évènements Apple à travers le monde

Pour la première fois, des événements liés à la WWDC 2023 seront organisés dans le monde entier, y compris en ligne. Des soirées de veille auront lieu dans des villes telles que Copenhague, Helsinki, Tokyo et Istanbul, ainsi que d'autres rencontres autour du développement.

Les développeurs intéressés peuvent consulter le site web d'Apple dédié aux développeurs pour obtenir une liste complète des activités proposées.

La playlist WWDC23 PowerUp

Pour susciter l'excitation chez les développeurs et les clients en prévision des annonces à venir, Apple a également partagé une playlist intitulée "WWDC23 Power Up" sur Apple Music. Cette playlist comprend des morceaux de Ed Sheeran, Dua Lipa, Romy, Diplo, Miley Cyrus, Post Malone, Calvin Harris, Coi Leray et bien d'autres artistes.



La WWDC 23 aura lieu la semaine prochaine, avec la conférence principale prévue le lundi 5 juin à 19h, heure de Paris. On y retrouvera iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, macOS 14, watchOS 10 mais aussi le MacBook Air M2 15 pouces, le casque Apple Reality Pro et plus encore ! Soyez prêt et venez sur iPhoneSoft pour suivre le keynote en direct et en français.