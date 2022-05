WWDC 2022 : Apple va lancer une loterie pour inviter des développeurs à l'événement

Le 6 juin prochain, Apple va présenter la WWDC 2022, le grand rendez-vous des développeurs, mais aussi des clients qui pourront découvrir en avant-première les futurs OS majeurs (iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16...) de la rentrée. Pour cette occasion très spéciale, Apple va inviter quelques développeurs sélectionnés au hasard.

Les développeurs qui remporteront leur ticket vont vivre une journée de rêve

Dès le 9 mai, Apple va lancer une loterie pour tirer au sort des développeurs membres de l'Apple Developer Program et de l'Apple Developer Enterprise Program. Comme l'explique le géant californien, les places seront extrêmement limitées à cause des conditions sanitaires qui ne sont pas optimales en Californie, un nombre restreint de développeurs vont être sélectionnés pour participer à une journée... inoubliable !



Apple révèle que les heureux gagnants pourront assister à la conférence d'ouverture de la WWDC 2022, vont découvrir le centre des développeurs et profiteront de plein d'autres activités. On imagine qu'ils rencontreront des ingénieurs et développeurs de l'Apple Park et auront une visite VIP de l'impressionnant siège en forme d'OVNI.

Les candidatures pour le tirage au sort pourront être soumises dès lundi 9 mai à 19 heures (heure française), les résultats seront disponible dès le 12 mai à 8h du matin. Le suspens ne va pas durer longtemps !

Apple rappelle toutefois que les développeurs qui seront sélectionnés devront respecter les protocoles de santé et de sécurité d'Apple vis-à-vis de la pandémie Covid-19. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune preuve de vaccination n'est exigée, ce qui permettra d'ouvrir à un plus large public les participations. Cependant, la firme de Cupertino imposera un test Covid-19 négatif maximum 72 heures avant le début de la WWDC 2022.



Que vous soyez un développeur américain, français ou de n'importe quel pays dans le monde, vous pouvez tenter votre chance sur la page dédiée.