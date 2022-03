L'évènement Google du 11 et 12 mai sera virtuel (comme la WWDC 2022 d'Apple ?)

Il y a 4 heures

Android

Julien Russo

Réagir



Depuis l'apparition de la Covid-19, les grandes entreprises organisent des évènements virtuels plutôt que des rassemblements de journalistes, YouTubers et développeurs. Le 11 et 12 mai, la firme de Mountain View va présenter son fameux Google I/O, un rendez-vous qui sera exclusivement diffusé sur internet.

Le dernier évènement virtuel ?

Cela va faire 2 ans que nous n'avons pas eus d'évènement Google et Apple avec des milliers de journalistes qui font le déplacement et qui postent en masse des photos sur Twitter et Instagram. La pandémie a poussé les entreprises à privilégier les évènements virtuels pour limiter les contacts et donc empêcher la propagation de la Covid-19.



Alors que la situation s'améliore et que les masques ne sont plus obligatoires dans de nombreux endroits en Californie, Google a choisi de maintenir son Google I/O en virtuel les 11 et 12 mai 2022. L'entreprise estime qu'il est encore trop tôt pour refaire comme avant en invitant les médias du monde entier dans une salle fermée ou à l'extérieur.

Le PDG Sundar Pichai a déclaré dans un tweet cette nuit que le Google I/O de 2022 se déroulera en direct depuis le Shoreline Amphitheatre, un lieu situé juste à côté du siège de Google à Moutain View dans la région de la baie de San Francisco.

Pichai a expliqué que ce grand rendez-vous sera disponible en ligne sur le site de Google, mais également sur les plateformes populaires comme YouTube (filiale de Google, logique !).



Autre révélation, un public "limité" sera présent à ce Google I/O, c'est possible qu'il soit composé d'employés de l'entreprise, de quelques médias triés sur le volet, de YouTubers ou encore de clients. À ce sujet, Google n'a rien voulu dire de plus.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022

Encore du virtuel pour la WWDC 2022 ?

Seulement 1 mois, c'est le temps entre la Google I/O et la WWDC 2022 d'Apple. Constatant que Google prolonge les évènements virtuels alors que les autorités locales donnent le feu vert pour accueillir des centaines de personnes, on est en droit de se demander : "quel va être le choix d'Apple pour l'évènement dédié aux développpeurs au mois de juin ?".



Apple n'a pas encore annoncé ses plans pour sa WWDC 2022 qui aura lieu au mois de juin (comme chaque année). Ce grand rendez-vous reçoit d'habitude des développeurs du monde entier pendant plusieurs jours, un moment risqué en période de pandémie. Comme Google, la firme de Cupertino fait partie des entreprises qui ont particulièrement été vigilantes pendant la crise sanitaire, dès que la situation s'est compliquée, Apple a immédiatement passé ses Apple Event en diffusion sur internet.



En 2021, Apple avait dévoilé les dates et le mode de présentation de la WWDC le 30 mars, pour l'édition 2022, le géant californien devrait faire son annonce approximativement vers la même date.

À voir maintenant si Apple choisira la carte de la prévoyance et de la sécurité comme l'a fait Google ou si l'entreprise osera le retour des vraies WWDC avec des milliers de développeurs venu des quatre coins du monde.