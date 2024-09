L’avenir d’Apple Arcade inquiète les développeurs après plusieurs signes révélateurs

À son lancement, Apple Arcade a su attirer de nombreux studios de développement pour concevoir des jeux exclusifs. En réalité, Apple avait sorti de nombreux arguments aux développeurs, mais aussi fait de belles promesses concernant les investissements pour une multitude de projets. Aujourd’hui, la tendance s’est complètement inversé selon plusieurs développeurs, au point de sous-entendre qu‘Apple Arcade pourrait bientôt mourir.

En 2024, l’investissement autour d’Apple Arcade est au plus bas

Dès son lancement, Apple Arcade s’est rapidement positionné comme une offre alléchante pour les créateurs et les joueurs, promettant un environnement parfait pour les jeux premium dans un océan d’applications freemium. Cependant, des inquiétudes croissantes sont apparus ces dernières semaines parmi les développeurs, beaucoup pensent qu’Apple Arcade n’a plus l’avenir brillant vendu initialement par Apple. Plusieurs signes révélateurs ont semé le doute sur l’engagement d’Apple envers sa plateforme de jeux.



Des sources proches de l’industrie ont exprimé une ambiance de pessimisme entourant Apple Arcade, pointant du doigt un manque de passion et d’estime pour les jeux au sein de la direction d’Apple. Un developpeur de jeux critique ouvertement l’entreprise pour ne pas valoriser ou soutenir Apple Arcade aussi activement que ses autres services comme Apple TV+ ou Apple Music.

Apple Arcade avait initialement séduit les développeurs avec des promesses de rémunérations attractives, assurant la rentabilité des premiers jeux lancés sur la plateforme. Cette initiative a été cruciale pour la survie de nombreux studios, permettant au modèle de jeux premium de regagner une pertinence sur le marché mobile. Toutefois, depuis octobre 2020, les conditions ont changé : les paiements aux développeurs ont été réduits et la clarté autour du calcul des rémunérations a diminué, notamment avec l’introduction d’un critère flou appelé “session de qualification”.



Les jeux considérés comme des “App Store Greats” sont particulièrement touchés, ne bénéficiant pas de paiements initiaux et dépendant uniquement du pool de bonus. Cette situation désavantage les jeux à narration courte et les titres indépendants haut de gamme, favorisant une disparition progressive de certains genres sur la plateforme. Apple semble également privilégier les propriétés intellectuelles importantes, limitant les opportunités pour les nouveaux jeux originaux qui ne correspondent pas à ces critères stricts.

Une mise en avant qui est difficile à obtenir

La mise en avant des jeux sur l’App Store représente un autre défi majeur pour les créateurs, avec des difficultés accrues pour obtenir une visibilité sur Apple Arcade.

Un développeur déclare dans le rapport :

Il nous faut littéralement supplier pour obtenir une mise en avant par Apple, on doit lutter pour gagner en visibilité.

Ces révélations d’une baisse de rémunération ou encore d’une lutte pour la visibilité révèlent les défis auxquels sont confrontés les développeurs qui participent à l’aventure Apple Arcade, ce qui suscite des questions sur l’avenir du service. Alors que l’industrie du jeu continue d’évoluer, la capacité d’Apple à répondre aux besoins et aux attentes des créateurs sera cruciale pour déterminer si Apple Arcade peut continuer à être un acteur de premier plan dans le monde des jeux premium sur mobile.



