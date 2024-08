Apple Arcade : Des développeurs se plaignent des conditions "abusives"

Alors qu'Apple Arcade devait révolutionner la proposition commerciale du jeu mobile, sans pub ni achat intégré, de nombreux développeurs tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Retards de paiement, manque de communication, absence de support technique... Travailler avec la firme de Cupertino s'apparenterait à une relation "toxique".

Six mois pour être payé

Selon plusieurs témoignages recueillis par Mobilegamer, Apple accumule les retards dans le versement des royalties aux studios. L'un d'eux affirme avoir attendu 6 mois avant de toucher son dû, mettant en péril la survie de son studio indépendant. Une situation difficile à comprendre quand on connaît la santé financière florissante de la société dirigée par Tim Cook.

La communication est aussi pointée du doigt. Apple mettrait parfois des semaines à répondre aux mails des développeurs, quand elle daigne le faire. Un développeur anonyme dénonce :

Nous pouvons rester des semaines sans nouvelles d'Apple et leur temps de réponse est d'environ 3 semaines, quand ils répondent.

Le Vision Pro serait un cauchemar pour les développeurs

C'est surtout le lancement du casque Vision Pro qui a fait déborder le vase. Apple mettrait une pression énorme sur les épaules des développeurs pour garnir le catalogue, sans les rémunérer ni leur apporter le support technique nécessaire. Les ingénieurs d'Apple seraient incapables d'expliquer comment optimiser les jeux pour le hardware et le software de l'appareil. Cette expérience est vécue par certains développeurs comment un "retour en arrière de 10 ans" tant la plateforme Vision n'est pas adaptée à des apps complexes selon eux.

Autre grief : le manque de visibilité des jeux sur Apple Arcade, surtout quand de nouveaux titres similaires arrivent. "Notre jeu est comme dans une morgue depuis 2 ans, Apple ne nous met plus en avant", regrette un développeur. Soumettre une mise à jour serait aussi un chemin de croix, Apple imposant des contraintes techniques démesurées.

Si certains studios reconnaissent qu'Apple Arcade leur a permis d'exister, beaucoup comparent désormais leur relation avec Apple à un rapport "abusif". Le géant verrait les jeux comme un mal nécessaire, sans vraiment comprendre les joueurs ni les développeurs. Des méthodes qui interrogent, alors même que les jeux pèsent de plus en plus lourd dans les revenus d'Apple et qu'elle en fait une véritable stratégie sur le long terme. Depuis le lancement de l'iPhone 15 Pro et de l'amélioration des capacités gaming du Mac, le jeu-vidéo prend de plus en plus de place dans les produits d'Apple. Le fait est que l'entreprise doit soigner ses relations avec les développeurs si elle ne veut pas se retrouver sans aucun jeu pertinent.