Apple dément le faible intérêt des développeurs pour son Vision Pro

Apple a démenti la rumeur qui prêtait aux développeurs un intérêt plus que limité autour du Vision Pro, à la suite d'un rapport publié le mois dernier selon lequel les ateliers de développement pour le casque étaient pratiquement déserts. En même temps, pouvait-elle dire le contraire ?

Les développeurs qui travaillent sur les applications Vision Pro ont eux-mêmes des avis partagés sur l'attrait probable du produit, entre ceux qui pensent qu'il va devenir un marché énorme et ceux qui le considèrent comme un investissement plus risqué... Mais la plupart ont été publiés par Apple elle-même, l'entreprise ayant explicitement fait signer des NDA (accord de confidentialité) afin qu'ils ne parlent pas librement de ce qu'ils ont testé. L'un de nos contacts qui a passé du temps avec un Vision Pro avait d'ailleurs confirmé l'expérience incroyable, tout en partageant en exclusivité la capacité de stockage du casque AR/VR.

L'intérêt des développeurs pour Vision Pro

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré en août qu'il avait entendu dire que les laboratoires de développement en personne proposés par Apple étaient vides. Chose facilement vérifiable puisque, en tant qu'inscrit au programme de développement Apple, nous recevons régulièrement des relances pour nous inscrire à des sessions très proches dans le temps.

Jusqu'à présent, les laboratoires de développement Vision Pro (qui permettent de tester des applications sur du matériel réel) n'ont pas été remplis par un grand nombre de développeurs.

L'une des raisons invoquées est que les ateliers américains n'étaient disponibles qu'à Cupertino, ce qui signifie que les développeurs de la côte Est ou d'ailleurs dans le pays devaient se déplacer à grands frais et dans des conditions peu pratiques. En Europe, il n'y a rien à Paris, il faut appeler à Londres ou Munich.

Apple n'a pas fait de commentaire à ce sujet, se contentant de dire que ceux qui ont participé aux ateliers en ont été très satisfaits. Ce commentaire a été fait dans une très brève interview de Digital Trends avec Steve Sinclair, responsable du marketing de Vision Pro, et Susan Prescott, vice-présidente d'Apple chargée des relations avec les développeurs.

Dans les semaines qui ont suivi la présentation du casque Vision Pro par Apple lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin 2023, il a été rapporté que les laboratoires de développement de l'appareil, où les créateurs d'applications pouvaient travailler directement avec Apple pour rapprocher leurs idées d'un produit fini - étaient peu fréquentés, ce qui laissait supposer un faible engouement de la part de la communauté des développeurs.



Apple insiste cependant sur le fait que les développeurs sont encore plus enthousiastes pour le produit que l'entreprise ne l'avait prévu. La société a constaté "un taux de satisfaction extrêmement élevé, à trois chiffres, pour les laboratoires que nous avons menés jusqu'à présent", a déclaré Prescott, utilisant un moyen créatif pour sous-entendre un retour d'information universellement positif.

Le cadre d'Apple a également déclaré que le nombre de téléchargements du kit de développement logiciel (SDK) de Vision Pro avait "dépassé nos attentes".

Avis mitigés des développeurs de Vision Pro

Pourtant, parmi les développeurs qui se sont engagés à créer des applications pour le casque, les niveaux d'optimisme semblent très disparates.



En haut de l'échelle, une entreprise qui crée des jeux à réalité mixte depuis plusieurs années pense que Vision Pro va jouer un rôle énorme dans la popularisation de l'espace. Tommy Palm, PDG de Resolution Games, a déclaré :

"Je suis convaincu que l'arrivée d'Apple sur ce segment de marché sera monumentale", explique-t-il, comparant l'avènement de Vision Pro aux débuts de l'ère informatique dans les années 1980.

Ryan McLeod, concepteur de jeux chez Shapes & Stories et développeur du jeu iOS Blackbox, y voit plutôt un pari.

M. McLeod, quant à lui, est un peu plus hésitant étant donné qu'il dirige un très petit studio de développement, mais ce risque "fait partie du plaisir" d'opérer à une telle échelle, dit-il.

Il estime qu'Apple a au moins réduit le travail nécessaire en permettant aux développeurs d'utiliser des outils familiers.

Concevoir et développer Blackbox pour [la réalité augmentée] reste un énorme défi, mais le fait de pouvoir tout construire en Swift et avec des frameworks iOS que je connais déjà a suffisamment réduit le fossé d'intimidation pour que je m'y plonge.

Mais une partie des développeurs, ceux qui réalisent des applications plus traditionnelles comme on peut en utiliser sur iPhone, iPad ou Mac, estiment qu'il s'agit d'un marché de niche. Nous sommes sur la même longueur d'ondes, en tout cas tant qu'Apple proposera un casque. Le jour où est des lunettes, les Apple Glass, sortiront avec la même puissance et une autonomie d'une journée, cela sera certainement une autre histoire.



Pour mémoire, la semaine dernière, Apple a lancé la version bêta 3 de visionOS pour les développeurs, qui peut être utilisée à la fois par les développeurs à qui l'on a prêté un kit de développement Vision Pro, mais qui fonctionne également dans le simulateur Vision Pro. L'une des nouveautés était le son de démarrage. La version finale est attendue pour début 2024, en même temps que la sortie du Vision Pro aux USA. En France, il faudra attendre 2025...