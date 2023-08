Les laboratoires de développement du Vision Pro n'attirent pas beaucoup de développeurs

Après l'annonce de l'Apple Vision Pro, la firme de Cupertino a encouragé les développeurs à tester leurs applications sur de vrais Vision Pro dans des laboratoires dédiés partout dans le monde. Selon une récente indiscrétion, peu de développeurs ont fait le déplacement, ce qui est clairement une mauvaise nouvelle pour Apple, car l'intérêt est faible.

Les laboratoires de développement du Vision Pro n'attirent pas

En juin 2023, Apple a suscité un vif intérêt avec la présentation du Vision Pro, le premier ordinateur spatial de l'entreprise. Néanmoins, malgré l'attrait de cette nouvelle technologie, la firme de Cupertino a du mal à mobiliser les développeurs lors de ses ateliers dédiés.



En juillet, Apple a envoyé des invitations pour des ateliers de développement Vision Pro dans diverses villes à travers le monde. Cependant, le taux de participation à ces ateliers est resté étonnamment bas, même dans des villes technologiques où énormément de développeurs habitent et travaillent, on pense par exemple à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l'une des raisons principales de cette faible affluence réside dans le choix des sites d'atelier. En effet, aux États-Unis, ces ateliers ne sont organisés qu'à Cupertino. Cela oblige les développeurs qui souhaitent tester le Vision Pro à se rendre en Californie, ce qui constitue une contrainte majeure pour beaucoup qui n'ont pas toujours les moyens de payer le voyage et l'hébergement.



Les ateliers de développement Vision Pro sont pourtant une opportunité unique pour les développeurs, ils peuvent expérimenter le casque Vision Pro et recevoir l'aide précieuse des ingénieurs d'Apple pour développer des applications spécifiques pour ce nouvel appareil. De plus, ces ateliers sont une occasion de tester et d'optimiser les applications pour le nouveau système d'exploitation visionOS, avec le soutien direct des experts Apple.