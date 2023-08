Apple lance la bêta 3 de visionOS 1 pour le casque Vision Pro

Depuis deux mois maintenant, les développeurs peuvent tester visionOS sur un simulateur. Comme ce nouveau logiciel est toujours en cours de développement à l'Apple Park, l'entreprise demande aux développeurs de rejoindre rapidement les nouvelles bêtas afin de détecter les difficultés pour qu'elles soient corrigées.

visionOS 1 beta 3 est disponible

Apple a publié ce soir la troisième version bêta de visionOS 1, le logiciel qui propulsera le Vision Pro qui sortira l'année prochaine. L'un des principaux avantages du SDK visionOS est qu'il permet aux développeurs de simuler l'expérience AR/VR sur leur Mac. Cela signifie qu'ils peuvent visualiser leurs applications en réalité augmentée et en réalité virtuelle sans avoir besoin du Vision Pro lui-même, ce qui facilite le développement et le test des applications. Pour les plus chanceux, l'entreprise organise également des "labs" pour découvrir et tester encore plus en profondeur les capacités du casque. Cela nous a notamment permis de découvrir la quantité de stockage du Vision Pro.

Apple n'a pas partagé de détails spécifiques sur les changements apportés à visionOS 1 bêta 3, des corrections et des améliorations notables sont toutefois attendues, notamment sur la stabilité du système. Les développeurs doivent télécharger le SDK ainsi que la nouvelle bêta de Xcode 15 depuis le Dev Center d'Apple.



Le casque Vision Pro n'est pas attendu avant début 2024 aux USA (et 2025 en France), et d'après les différents retours, Apple a donc encore beaucoup de travail à faire, tant sur le plan matériel que logiciel. Les développeurs qui ont pu tester le casque ont tous expliqué qu'il y a de nombreuses fonctionnalités inachevées, telles que l'impossibilité d'utiliser l'écran frontal permettant normalement de vous montrer votre visage au monde extérieur.