Vision Pro : Apple va ajouter l'App Store dans la bêta de visionOS dès cet automne

Lorsque Apple a présenté le Vision Pro et visionOS au monde entier, la version logicielle de l'ordinateur spécial n'était pas encore totalement prête. En réalité, les développeurs d'Apple continuent de travailler sur visionOS pour proposer un système fiable, performant et sûr le jour de la sortie ! L'une des prochaines étapes dans la bêta de visionOS destinée aux développeurs, c'est l'App Store, la boutique d'applications va bientôt être ajoutée dans la bêta.

L'un des atouts majeurs de l'Apple Vision Pro, ça va être les contenus qui seront mis à disposition dans l'App Store, comme c'est le cas à travers un iPhone, un iPad, une Apple Watch ou une Apple TV, les utilisateurs pourront télécharger des jeux et des applications. Afin de permettre aux développeurs de voir à quoi va ressembler l'App Store et d'explorer la boutique d'apps qui recensera les applications de réalité mixte, Apple va ouvrir les portes de l'App Store de visionOS dès cet automne.

Dans une récente communication aux développeurs, Apple explique :

Un tout nouvel App Store sera lancé avec Apple Vision Pro, avec des applications et des jeux conçus pour visionOS, ainsi que des centaines de milliers d'applications iPad et iPhone qui fonctionnent également très bien sur visionOS. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs applications iPad et iPhone préférées côte à côte avec les nouvelles applications visionOS sur la toile infinie d'Apple Vision Pro, ce qui leur permet d'être plus connectés, productifs et divertis que jamais. Et puisque la plupart des applications iPad et iPhone fonctionnent sur visionOS tels qu'ils sont, vos expériences d'application peuvent facilement s'étendre à Apple Vision Pro dès le premier jour - sans qu'aucun travail supplémentaire ne soit nécessaire.



À partir de cet automne, une prochaine version bêta de visionOS destinée aux développeurs inclura l’App Store. Par défaut, vos applications iPad et/ou iPhone seront publiées automatiquement sur l’App Store de l’Apple Vision Pro. La plupart des frameworks disponibles dans iPadOS et iOS sont également inclus dans visionOS, ce qui signifie que presque toutes les applications iPad et iPhone peuvent fonctionner sur visionOS, sans modification. Les clients pourront utiliser leurs applications sur visionOS au début de l’année prochaine, lorsque l’Apple Vision Pro sera disponible.